Спектакль Дама с собачкой

Спектакль о запоздалой любви по произведениям А. П. Чехова

Инсценировка А. Житковского по произведениям А. П. Чехова переносит историю запоздалой любви столичного ловеласа Гурова и молодой дамы с белым шпицем в 70-е годы XX века. Местом действия становится типичный санаторий в Кисловодске, осенний парк с уютными лавочками, в котором за тайными встречами влюблённых наблюдают гипсовые «девушки с веслом» и другие спортивные снаряды.

В спектакле сохраняется вечный вопрос о том, как возникает необъяснимое притяжение между людьми и как меняется человек под воздействием страстного чувства.

Режиссура и сценография

Режиссёром спектакля выступает Денис Хуснияров, художественный руководитель самарского театра «СамАрт». Он популярен благодаря множеству театральных премий и успешной работе в театрах Санкт-Петербурга, Москвы, Таллинна, Омска, Челябинска и других городов, где поставил более 40 спектаклей.

Художник-постановщик Семён Пастух имеет за плечами опыт выполнения сценографии более чем 200 спектаклей по всему миру. Художник по костюмам Стефания Граурогкайте также обладает впечатляющим портфолио, включая оформление более 100 драматических спектаклей, балетов и опер. Оба художника являются лауреатами Российской национальной театральной премии «Золотая маска» и других признанных театральных наград.