18+
Возраст 18+

Современная интерпретация классики в Пермском доме актера

Спектакль «Дама с собачкой», который можно увидеть в Пермском доме актера, представляет собой современную постановку, созданную режиссером Дамиром Сайрановым. Премьера прошла летом 2024 года и уже успела привлечь внимание зрителей.

Интригующая сцена объединяет в себе текст знаменитого рассказа А. П. Чехова и фрагменты из культового романа Л. Н. Толстого «Анна Каренина». Это уникальное сочетание классической литературы позволяет глубже понять многослойность человеческих чувств и отношений.

Постановка направлена на то, чтобы современному зрителю показать, как вечные темы любви и предательства, счастья и горечи продолжают волновать нас и в наше время. Уникальный подход к интерпретации знакомых сюжетов делает спектакль особенно привлекательным для ценителей театра.

Не упустите возможность увидеть это выдающееся произведение сценического искусства в исполнении талантливых актеров Пермского дома актера.

Март
29 марта воскресенье
19:00
Пермский дом актера Пермь, Ленина, 64
от 800 ₽

С училища
18+
Драма
С училища
26 апреля в 19:00 Пермский молодежный театр
от 600 ₽
Городская сюита
16+
Музыка Иммерсивный
Городская сюита
14 мая в 19:00 Пермский театр оперы и балета им. Чайковского
от 2000 ₽
18+
Мюзикл
Кабаре
15 марта в 19:00 ДК им. Солдатова
от 1200 ₽
