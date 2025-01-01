Меню
Дама с собачкой
Киноафиша Дама с собачкой

Спектакль Дама с собачкой

Постановка
Глобус 16+
Возраст 16+

О спектакле

Спектакль «Дама с собачкой» в Театре «Глобус»

В Театре «Глобус» представят спектакль по рассказу Антона Павловича Чехова. Эта история о мужчине средних лет, чья жизнь меняется после встречи с загадочной женщиной. Завораживающая любовь, несомненно, нарушает его привычный уклад, приводя к эмоциональному кризису.

Ироничное переосмысление классики

Спектакль обещает быть интригующим и ироничным. На него стоит обратить внимание тем, кто ценит глубокие психологические размышления и современные интерпретации классических произведений. В этом анатомическом theatre будет тщательно исследоваться человеческая душа и эмоции, сопровождая зрителей порой парадоксальными, но глубокомысленными решениями.

Подробности постановки

Работа является своеобразным медицинским диагнозом любви, который, увы, не имеет лечения. Как и сам Чехов, врач по профессии, авторы спектакля исследуют тонкие грани человеческих чувств и уязвимости. За каждой сценой зреет чеховское пенсне, предлагая зрителям открыть новые смысловые горизонты.

Участие в фестивалях

Спектакль «Дама с собачкой» будет участвовать в XVI Международном Рождественском фестивале искусств в Новосибирске в 2025 году.

Январь
Февраль
9 января пятница
17:00
Глобус Новосибирск, Каменская улица, 1
от 1000 ₽
22 января четверг
18:30
Глобус Новосибирск, Каменская улица, 1
от 1000 ₽
4 февраля среда
18:30
Глобус Новосибирск, Каменская улица, 1
от 1000 ₽

