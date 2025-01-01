Спектакль «Дама с собачкой» в режиссуре Кама Гинкаса — это не просто постановка. Это глубокая, полная тонкой иронии интерпретация вечной темы любви и страсти. Замысловатая игра актеров, проникающая в самые глубины человеческих эмоций, делает её восприятие поистине незабываемым.
В спектакле вы увидите
Над спектаклем работали талантливые художники и композиторы:
Спектакль «Дама с собачкой» стал лауреатом премии «Золотая маска» в номинациях:
Также в 2003 году художник Сергей Бархин был номинирован на награду в категории «Драма/работа художника», а Игорь Гордин и Юлия Свежакова получили премию «Чайка» в 2002 году.
Критики отмечают, что в спектакле искусно переплетается банальность адюльтера с лирикой настоящей любви. Артур Соломонов подчеркивает, что Гинкас, как и в других своих работах, талантливо нарушает границы реальности, создавая уникальное игровое пространство.
Восторженные отзывы зрителей и критиков подтверждают, что это действительно захватывающее событие в мире театра, стоит увидеть!