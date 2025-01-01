Дама с собачкой по А. П. Чехову. Шедевр о любви на сцене МТЮЗа

Спектакль «Дама с собачкой» в режиссуре Кама Гинкаса — это не просто постановка. Это глубокая, полная тонкой иронии интерпретация вечной темы любви и страсти. Замысловатая игра актеров, проникающая в самые глубины человеческих эмоций, делает её восприятие поистине незабываемым.

Мастера сцены

В спектакле вы увидите

Гуров – Заслуженный артист России Игорь Гордин

– Заслуженный артист России Игорь Гордин Анна Сергеевна – Мария Луговая

– Мария Луговая Господа курортные: Дмитрий Агафонов, Сергей Кузнецов и Заслуженный артист России Александр Тараньжин

Команда создателей

Над спектаклем работали талантливые художники и композиторы:

Художник-постановщик: Сергей Бархин

Сергей Бархин Музыка: Леонид Десятников

Леонид Десятников Костюмы: Татьяна Бархина

Татьяна Бархина Художник по свету: Глеб Фильштинский

Награды и достижения

Спектакль «Дама с собачкой» стал лауреатом премии «Золотая маска» в номинациях:

Лучший спектакль малой формы

Лучшая режиссура

Также в 2003 году художник Сергей Бархин был номинирован на награду в категории «Драма/работа художника», а Игорь Гордин и Юлия Свежакова получили премию «Чайка» в 2002 году.

Критика и отзывы

Критики отмечают, что в спектакле искусно переплетается банальность адюльтера с лирикой настоящей любви. Артур Соломонов подчеркивает, что Гинкас, как и в других своих работах, талантливо нарушает границы реальности, создавая уникальное игровое пространство.

Восторженные отзывы зрителей и критиков подтверждают, что это действительно захватывающее событие в мире театра, стоит увидеть!