Дама с собачкой
Киноафиша Дама с собачкой

Спектакль Дама с собачкой

Постановка
МТЮЗ 16+
Продолжительность 120 минут
Возраст 16+
О спектакле

Дама с собачкой по А. П. Чехову. Шедевр о любви на сцене МТЮЗа

Спектакль «Дама с собачкой» в режиссуре Кама Гинкаса — это не просто постановка. Это глубокая, полная тонкой иронии интерпретация вечной темы любви и страсти. Замысловатая игра актеров, проникающая в самые глубины человеческих эмоций, делает её восприятие поистине незабываемым.

Мастера сцены

В спектакле вы увидите

  • Гуров – Заслуженный артист России Игорь Гордин
  • Анна Сергеевна – Мария Луговая
  • Господа курортные: Дмитрий Агафонов, Сергей Кузнецов и Заслуженный артист России Александр Тараньжин

Команда создателей

Над спектаклем работали талантливые художники и композиторы:

  • Художник-постановщик: Сергей Бархин
  • Музыка: Леонид Десятников
  • Костюмы: Татьяна Бархина
  • Художник по свету: Глеб Фильштинский

Награды и достижения

Спектакль «Дама с собачкой» стал лауреатом премии «Золотая маска» в номинациях:

  • Лучший спектакль малой формы
  • Лучшая режиссура

Также в 2003 году художник Сергей Бархин был номинирован на награду в категории «Драма/работа художника», а Игорь Гордин и Юлия Свежакова получили премию «Чайка» в 2002 году.

Критика и отзывы

Критики отмечают, что в спектакле искусно переплетается банальность адюльтера с лирикой настоящей любви. Артур Соломонов подчеркивает, что Гинкас, как и в других своих работах, талантливо нарушает границы реальности, создавая уникальное игровое пространство.

Восторженные отзывы зрителей и критиков подтверждают, что это действительно захватывающее событие в мире театра, стоит увидеть!

Режиссер
Кама Гинкас
В ролях
Игорь Гордин
Игорь Гордин
Мария Луговая
Мария Луговая
Дмитрий Агафонов
Сергей Кузнецов
Сергей Кузнецов
Александр Тараньжин

Декабрь
Январь
18 декабря четверг
19:00
МТЮЗ Москва, Мамоновский пер., 10
от 1900 ₽
21 января среда
19:00
МТЮЗ Москва, Мамоновский пер., 10
от 1900 ₽

Фотографии

Дама с собачкой Дама с собачкой Дама с собачкой Дама с собачкой Дама с собачкой Дама с собачкой

