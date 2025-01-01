Спектакль Дама с камелиями

Опера по драме Александра Дюма-сына в Михайловском театре

Владимир Кехман представляет свою оригинальную версию оперы «Дама с камелиями». Это его первая оперная работа, и она переносит действие знаменитой истории в первую половину XX века — эпоху великих потрясений и искусств. На сцене Михайловского театра оживает история жизни русской балерины, вынужденной выбирать между искусством, чувствами и деньгами.

Сюжет:

Главная героиня Маргарита с детства живёт балетом. Однако трагические события 1917 года заставляют её покинуть Петербург и начать жизнь заново в эмиграции. В Европе она сталкивается с трудностями: сцена больше не та, публика изменилась, а роскошная вилла на Капри становится для неё золотой клеткой. Время неумолимо уходит, унося с собой силы и талант. Арман, её любовник, оказывается подлецом, а преданный поклонник барон Дюфоль оставляет её ради собственной свободы. Что делать женщине, которая осталась без любви, средств к существованию и сцены?..

Команда постановки:

Либретто: Франческо Мария Пьяве по драме Александра Дюма-сына «Дама с камелиями»

Франческо Мария Пьяве по драме Александра Дюма-сына «Дама с камелиями» Сценическая редакция либретто и режиссура: Владимир Кехман

Владимир Кехман Режиссёр: Юлия Прохорова

Юлия Прохорова Художник-постановщик и художник по костюмам: Вячеслав Окунев

Вячеслав Окунев Музыкальный руководитель: Александр Соловьев

Александр Соловьев Хореограф: Александр Омар

Александр Омар Музыкальная редакция: Владимир Кехман и Александр Соловьев

Владимир Кехман и Александр Соловьев Видеоконтент: Вадим Дуленко

Вадим Дуленко Художник по свету: Валентин Бакоян

Музыка:

В спектакле звучат произведения П. И. Чайковского, Камиля Сен-Санса и Яна Сибелиуса.

Приходите насладиться эмоциональной глубиной и изысканностью этой постановки, которая объединяет великое искусство и драматизм эпохи.