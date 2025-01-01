Спектакль Дама с камелиями

Владимир Кехман представляет свою оригинальную версию оперы «Дама с камелиями». Это его первая оперная работа, и она переносит действие знаменитой истории в первую половину XX века — эпоху великих потрясений и искусств. На сцене Михайловского театра оживает история жизни русской балерины, вынужденной выбирать между искусством, чувствами и деньгами.
Сюжет:
Главная героиня Маргарита с детства живёт балетом. Однако трагические события 1917 года заставляют её покинуть Петербург и начать жизнь заново в эмиграции. В Европе она сталкивается с трудностями: сцена больше не та, публика изменилась, а роскошная вилла на Капри становится для неё золотой клеткой. Время неумолимо уходит, унося с собой силы и талант. Арман, её любовник, оказывается подлецом, а преданный поклонник барон Дюфоль оставляет её ради собственной свободы. Что делать женщине, которая осталась без любви, средств к существованию и сцены?..
Команда постановки:
Музыка:
В спектакле звучат произведения П. И. Чайковского, Камиля Сен-Санса и Яна Сибелиуса.
Приходите насладиться эмоциональной глубиной и изысканностью этой постановки, которая объединяет великое искусство и драматизм эпохи.