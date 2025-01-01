Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Дама с камелиями
Киноафиша Дама с камелиями

Спектакль Дама с камелиями

Постановка
Михайловский театр 12+
Продолжительность 1 час 55 минут
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Опера по драме Александра Дюма-сына в Михайловском театре

Владимир Кехман представляет свою оригинальную версию оперы «Дама с камелиями». Это его первая оперная работа, и она переносит действие знаменитой истории в первую половину XX века — эпоху великих потрясений и искусств. На сцене Михайловского театра оживает история жизни русской балерины, вынужденной выбирать между искусством, чувствами и деньгами.

Сюжет:
Главная героиня Маргарита с детства живёт балетом. Однако трагические события 1917 года заставляют её покинуть Петербург и начать жизнь заново в эмиграции. В Европе она сталкивается с трудностями: сцена больше не та, публика изменилась, а роскошная вилла на Капри становится для неё золотой клеткой. Время неумолимо уходит, унося с собой силы и талант. Арман, её любовник, оказывается подлецом, а преданный поклонник барон Дюфоль оставляет её ради собственной свободы. Что делать женщине, которая осталась без любви, средств к существованию и сцены?..

Команда постановки:

  • Либретто: Франческо Мария Пьяве по драме Александра Дюма-сына «Дама с камелиями»
  • Сценическая редакция либретто и режиссура: Владимир Кехман
  • Режиссёр: Юлия Прохорова
  • Художник-постановщик и художник по костюмам: Вячеслав Окунев
  • Музыкальный руководитель: Александр Соловьев
  • Хореограф: Александр Омар
  • Музыкальная редакция: Владимир Кехман и Александр Соловьев
  • Видеоконтент: Вадим Дуленко
  • Художник по свету: Валентин Бакоян

Музыка:
В спектакле звучат произведения П. И. Чайковского, Камиля Сен-Санса и Яна Сибелиуса.

Приходите насладиться эмоциональной глубиной и изысканностью этой постановки, которая объединяет великое искусство и драматизм эпохи.

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 23 сентября
Михайловский театр Санкт-Петербург, пл. Искусств, 1
19:00 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 10 октября
Михайловский театр Санкт-Петербург, пл. Искусств, 1
19:00 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 23 ноября
Михайловский театр Санкт-Петербург, пл. Искусств, 1
14:00 от 1000 ₽ 19:00 от 1000 ₽

Фотографии

Дама с камелиями Дама с камелиями Дама с камелиями Дама с камелиями Дама с камелиями Дама с камелиями Дама с камелиями Дама с камелиями Дама с камелиями Дама с камелиями Дама с камелиями Дама с камелиями Дама с камелиями Дама с камелиями Дама с камелиями Дама с камелиями

В ближайшие дни

Ворон
16+
Драма
Ворон
26 октября в 19:00 Александринский театр
от 500 ₽
Путешествие Нильса с дикими гусями
0+
Детский Музыка
Путешествие Нильса с дикими гусями
19 августа в 19:00 Легенда
Билеты
Семью восемь
16+
Драма
Семью восемь
14 сентября в 19:00 Дворец искусств Ленинградской области
от 500 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше