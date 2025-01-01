Спектакль Дама с камелиями

Дама с камелиями. Балет в Самарском театре оперы и балета

Постановка и хореография: Наталия Касаткина, Владимир Василёв.

Либретто: Наталия Касаткина и Владимир Василёв по подлинной истории Дамы с камелиями и роману Александра Дюма-сына.

Художник: Елизавета Дворкина.

История любви и страсти

В спектакле «Дама с камелиями» зрители вместе с главными героями, Альбертом и Маргаритой, смогут погрузиться в мир любви и страсти. Вы почувствуете тепло и окрыленность влюбленности, узнаете горечь разлуки и ощутите несправедливость судьбы. Эта трогательная история о любви куртизанки и аристократа, рассказываемая языком танца, пройдет под музыку из оперы «Травиата» Джузеппе Верди.

На кону стоит всё

На кону стоят не только чувства, но и репутация семьи аристократа, отношения с отцом и, в конечном итоге, сама жизнь. Итальянская премьера этого балета-мелодрамы поразила местную публику, известную своей скептичностью к новым интерпретациям классических произведений.

Интересный факт

Знаменитый итальянский композитор Джоаккино Россини однажды сказал: «Как чудесна могла бы быть опера, если бы не певцы!» Возможно, он был недоволен капризами примадонны своего времени. Но наш балет-мелодрама «Дама с камелиями» предоставляет уникальную возможность проверить его слова. Музыку для этой версии талантливо адаптировал Павел Сальников, освободив её от пения, что позволяет сосредоточиться на хореографии и эмоциональной выразительности танца.

Не пропустите

Не упустите шанс увидеть этот великолепный спектакль, который сочетает в себе классическую музыку и современную хореографию, создавая поистине незабываемое театральное событие.