Спектакль Дама, чье место по центру

Парадоксальная история по пьесе Славомира Мрожека

Абсурд как искусство свободы

Максим Метельников, режиссер, отмечает: «Парадоксальное время рождает парадоксальное искусство. Или искусство парадокса. Или искусство абсурда. Абсурд позволяет говорить на волнующие тебя темы через маску шутки, нелепицы, это дает тебе свободу мыслить, высказываться и импровизировать».

Притягательная сила абсурда

Пьеса Славомира Мрожека «Вдовы» предоставляет уникальную возможность для такого творчества. Она полна острых и парадоксальных моментов, которые открывают перед режиссером и зрителем богатый простор для интерпретаций, неожиданных вопросов и искреннего смеха.