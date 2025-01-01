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Дама, чье место по центру
Билеты от 1300₽
Киноафиша Дама, чье место по центру

Спектакль Дама, чье место по центру

Постановка
Театр на Юго-Западе 16+
Продолжительность 1 час 20 минут
Возраст 16+
Билеты от 1300₽

О концерте/спектакле

Парадоксальная история по пьесе Славомира Мрожека

Абсурд как искусство свободы

Максим Метельников, режиссер, отмечает: «Парадоксальное время рождает парадоксальное искусство. Или искусство парадокса. Или искусство абсурда. Абсурд позволяет говорить на волнующие тебя темы через маску шутки, нелепицы, это дает тебе свободу мыслить, высказываться и импровизировать».

Притягательная сила абсурда

Пьеса Славомира Мрожека «Вдовы» предоставляет уникальную возможность для такого творчества. Она полна острых и парадоксальных моментов, которые открывают перед режиссером и зрителем богатый простор для интерпретаций, неожиданных вопросов и искреннего смеха.

Режиссер
Максим Метельников
В ролях
Карина Дымонт
Ольга Авилова
Анна Рыкова
Егор Кучкаров

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
18 сентября
Театр на Юго-Западе Москва, просп. Вернадского, 125
19:00 от 1300 ₽

Фотографии

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