Далида
Киноафиша Далида

Спектакль Далида

12+
Продолжительность 120 минут
Возраст 12+

О спектакле

Спектакль о Далиде: магия, любовь и трагедия

В Далида Театральной Долине состоится премьера спектакля, посвященного жизни и творчеству великой артистки Далиды. Эта итальянка, родившаяся в Египте, стала символом французской музыки и оставила глубокий след в сердцах миллионов слушателей.

О Далиде

Далида — выдающаяся певица, для которой песня стала отражением бурной жизни. Она известна не только своими творениями, но и судьбой, полной любви и утрат. На сцене перед зрителями развернется история, насыщенная бархатом и шелком, магией Востока и страстью, которая охватывает каждого, кто слышит её голос.

Режиссура и актерский состав

Режиссером спектакля выступила Людмила Никитина, известная работами в театре «Рок-Опера». В главной роли зрители увидят Анну Позднякову, режиссёр говорит, что выбрала её за уникальную способность передать эмоции Далиды и её жизненные перипетии.

Интересные факты

Далида — одна из всего четырех женщин, удостоенных памятников в Париже, и единственная из них, не являющаяся француженкой. Ее произведения остаются актуальными даже спустя годы, ведь в них кроются универсальные темы любoвь, одиночество и страсть, которые актуальны для всех поколений.

Спектакль пройдет с одним антрактом и подарит зрителям уникальную возможность прикоснуться к жизни самой загадочной исполнительницы Франции конца XX века. Не пропустите этот захватывающий театральный опыт!

Купить билет на спектакль Далида

Декабрь
30 декабря вторник
19:30
Театральная долина Санкт-Петербург, 13-я линия В.О., 70
от 1600 ₽

Фотографии

Далида Далида Далида Далида Далида Далида Далида Далида

