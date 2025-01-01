Галерея подлинных работ Сальвадора Дали и Пабло Пикассо приглашает вас на новую художественную выставку «Женщины-цветы»! Это уникальное событие состоится в марте и апреле 2023 года и обещает стать настоящим праздником для любителей искусства.
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Выставка «Женщины-цветы» познакомит зрителей с идеальным образом далинианской женщины. Какая она? Сильная и независимая или же робкая и податливая? Более 80 подлинных работ гения сюрреализма продемонстрируют все грани женского образа, как его представлял Сальвадор Дали.
Первая часть выставки включает в себя известные иллюстрации Дали на чувственные стихи французских поэтов Пьера Ронсара и Гийома Аполлинера. Эти работы представляют собой удивительное сочетание красок и далинианских сюжетов, погружая зрителей в мир фантазии и искусства.
Во второй части выставки вы сможете увидеть 7 бронзовых скульптур, таких как «Почтение моде», «Леди Годива» и «Сюрреалистическое пианино». Также будут представлены две уникальные графические серии, которые впервые увидят российские зрители!
Выставка сопровождается интерактивной частью, которая позволит вам полностью погрузиться в сюрреалистический мир Дали. Это не просто выставка, а настоящий гимн прекрасной половине человечества, написанный языком образов великого мастера.
Вы можете приобрести комбо-билет на две выставки: «Женщины-цветы» и «Дали и Пикассо». Также доступны индивидуальные экскурсии для всех желающих. Вход для детей до 7 лет бесплатный.
Не упустите возможность увидеть это грандиозное событие в мире искусства!