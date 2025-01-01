Выставка «Дали. Женщины-цветы» в Москве. Погружение в мир сюрреализма Сальвадора Дали и Пабло Пикассо

Галерея подлинных работ Сальвадора Дали и Пабло Пикассо приглашает вас на новую художественную выставку «Женщины-цветы»! Это уникальное событие состоится в марте и апреле 2023 года и обещает стать настоящим праздником для любителей искусства.

График работы галереи

Обратите внимание на режим работы галереи:

27 марта – галерея открыта до 19:00;

28 марта, 5, 12 и 19 апреля – вход на выставку до 19:45;

В 20:00 второй зал с экспозицией Сальвадора Дали закрывается;

Остальные залы работают до 20:55.

О выставке

Выставка «Женщины-цветы» познакомит зрителей с идеальным образом далинианской женщины. Какая она? Сильная и независимая или же робкая и податливая? Более 80 подлинных работ гения сюрреализма продемонстрируют все грани женского образа, как его представлял Сальвадор Дали.

Первая часть выставки включает в себя известные иллюстрации Дали на чувственные стихи французских поэтов Пьера Ронсара и Гийома Аполлинера. Эти работы представляют собой удивительное сочетание красок и далинианских сюжетов, погружая зрителей в мир фантазии и искусства.

Во второй части выставки вы сможете увидеть 7 бронзовых скульптур, таких как «Почтение моде», «Леди Годива» и «Сюрреалистическое пианино». Также будут представлены две уникальные графические серии, которые впервые увидят российские зрители!

Интерактивная часть

Выставка сопровождается интерактивной частью, которая позволит вам полностью погрузиться в сюрреалистический мир Дали. Это не просто выставка, а настоящий гимн прекрасной половине человечества, написанный языком образов великого мастера.

Дополнительная информация

Вы можете приобрести комбо-билет на две выставки: «Женщины-цветы» и «Дали и Пикассо». Также доступны индивидуальные экскурсии для всех желающих. Вход для детей до 7 лет бесплатный.

Не упустите возможность увидеть это грандиозное событие в мире искусства!