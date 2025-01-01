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Дали. Женщины-цветы
Билеты от 500₽
Киноафиша Дали. Женщины-цветы

Дали. Женщины-цветы

6+
Возраст 6+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Выставка «Дали. Женщины-цветы» в Москве. Погружение в мир сюрреализма Сальвадора Дали и Пабло Пикассо

Галерея подлинных работ Сальвадора Дали и Пабло Пикассо приглашает вас на новую художественную выставку «Женщины-цветы»! Это уникальное событие состоится в марте и апреле 2023 года и обещает стать настоящим праздником для любителей искусства.

График работы галереи

Обратите внимание на режим работы галереи:

  • 27 марта – галерея открыта до 19:00;
  • 28 марта, 5, 12 и 19 апреля – вход на выставку до 19:45;
  • В 20:00 второй зал с экспозицией Сальвадора Дали закрывается;
  • Остальные залы работают до 20:55.

О выставке

Выставка «Женщины-цветы» познакомит зрителей с идеальным образом далинианской женщины. Какая она? Сильная и независимая или же робкая и податливая? Более 80 подлинных работ гения сюрреализма продемонстрируют все грани женского образа, как его представлял Сальвадор Дали.

Первая часть выставки включает в себя известные иллюстрации Дали на чувственные стихи французских поэтов Пьера Ронсара и Гийома Аполлинера. Эти работы представляют собой удивительное сочетание красок и далинианских сюжетов, погружая зрителей в мир фантазии и искусства.

Во второй части выставки вы сможете увидеть 7 бронзовых скульптур, таких как «Почтение моде», «Леди Годива» и «Сюрреалистическое пианино». Также будут представлены две уникальные графические серии, которые впервые увидят российские зрители!

Интерактивная часть

Выставка сопровождается интерактивной частью, которая позволит вам полностью погрузиться в сюрреалистический мир Дали. Это не просто выставка, а настоящий гимн прекрасной половине человечества, написанный языком образов великого мастера.

Дополнительная информация

Вы можете приобрести комбо-билет на две выставки: «Женщины-цветы» и «Дали и Пикассо». Также доступны индивидуальные экскурсии для всех желающих. Вход для детей до 7 лет бесплатный.

Не упустите возможность увидеть это грандиозное событие в мире искусства!

Купить билет на выставка

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 июля
Городская усадьба князя Голицына Москва, Ст.Басманная, 15а, стр. 4
12:00 от 500 ₽
24 июля
Городская усадьба князя Голицына Москва, Ст.Басманная, 15а, стр. 4
12:00 от 500 ₽
25 июля
Городская усадьба князя Голицына Москва, Ст.Басманная, 15а, стр. 4
12:00 от 500 ₽
26 июля
Городская усадьба князя Голицына Москва, Ст.Басманная, 15а, стр. 4
12:00 от 500 ₽
27 июля
Городская усадьба князя Голицына Москва, Ст.Басманная, 15а, стр. 4
12:00 от 500 ₽
28 июля
Городская усадьба князя Голицына Москва, Ст.Басманная, 15а, стр. 4
12:00 от 500 ₽
29 июля
Городская усадьба князя Голицына Москва, Ст.Басманная, 15а, стр. 4
12:00 от 500 ₽
30 июля
Городская усадьба князя Голицына Москва, Ст.Басманная, 15а, стр. 4
12:00 от 500 ₽
31 июля
Городская усадьба князя Голицына Москва, Ст.Басманная, 15а, стр. 4
12:00 от 500 ₽
1 августа
Городская усадьба князя Голицына Москва, Ст.Басманная, 15а, стр. 4
12:00 от 500 ₽
2 августа
Городская усадьба князя Голицына Москва, Ст.Басманная, 15а, стр. 4
12:00 от 500 ₽
3 августа
Городская усадьба князя Голицына Москва, Ст.Басманная, 15а, стр. 4
12:00 от 500 ₽
4 августа
Городская усадьба князя Голицына Москва, Ст.Басманная, 15а, стр. 4
12:00 от 500 ₽
5 августа
Городская усадьба князя Голицына Москва, Ст.Басманная, 15а, стр. 4
12:00 от 500 ₽
6 августа
Городская усадьба князя Голицына Москва, Ст.Басманная, 15а, стр. 4
12:00 от 500 ₽
7 августа
Городская усадьба князя Голицына Москва, Ст.Басманная, 15а, стр. 4
12:00 от 500 ₽
8 августа
Городская усадьба князя Голицына Москва, Ст.Басманная, 15а, стр. 4
12:00 от 500 ₽
9 августа
Городская усадьба князя Голицына Москва, Ст.Басманная, 15а, стр. 4
12:00 от 500 ₽
10 августа
Городская усадьба князя Голицына Москва, Ст.Басманная, 15а, стр. 4
12:00 от 500 ₽
11 августа
Городская усадьба князя Голицына Москва, Ст.Басманная, 15а, стр. 4
12:00 от 500 ₽
12 августа
Городская усадьба князя Голицына Москва, Ст.Басманная, 15а, стр. 4
12:00 от 500 ₽
13 августа
Городская усадьба князя Голицына Москва, Ст.Басманная, 15а, стр. 4
12:00 от 500 ₽
14 августа
Городская усадьба князя Голицына Москва, Ст.Басманная, 15а, стр. 4
12:00 от 500 ₽
15 августа
Городская усадьба князя Голицына Москва, Ст.Басманная, 15а, стр. 4
12:00 от 500 ₽
16 августа
Городская усадьба князя Голицына Москва, Ст.Басманная, 15а, стр. 4
12:00 от 500 ₽
17 августа
Городская усадьба князя Голицына Москва, Ст.Басманная, 15а, стр. 4
12:00 от 500 ₽
18 августа
Городская усадьба князя Голицына Москва, Ст.Басманная, 15а, стр. 4
12:00 от 500 ₽
19 августа
Городская усадьба князя Голицына Москва, Ст.Басманная, 15а, стр. 4
12:00 от 500 ₽
20 августа
Городская усадьба князя Голицына Москва, Ст.Басманная, 15а, стр. 4
12:00 от 500 ₽
21 августа
Городская усадьба князя Голицына Москва, Ст.Басманная, 15а, стр. 4
12:00 от 500 ₽
22 августа
Городская усадьба князя Голицына Москва, Ст.Басманная, 15а, стр. 4
12:00 от 500 ₽
23 августа
Городская усадьба князя Голицына Москва, Ст.Басманная, 15а, стр. 4
12:00 от 500 ₽
24 августа
Городская усадьба князя Голицына Москва, Ст.Басманная, 15а, стр. 4
12:00 от 500 ₽
25 августа
Городская усадьба князя Голицына Москва, Ст.Басманная, 15а, стр. 4
12:00 от 500 ₽
26 августа
Городская усадьба князя Голицына Москва, Ст.Басманная, 15а, стр. 4
12:00 от 500 ₽
27 августа
Городская усадьба князя Голицына Москва, Ст.Басманная, 15а, стр. 4
12:00 от 500 ₽
28 августа
Городская усадьба князя Голицына Москва, Ст.Басманная, 15а, стр. 4
12:00 от 500 ₽
29 августа
Городская усадьба князя Голицына Москва, Ст.Басманная, 15а, стр. 4
12:00 от 500 ₽
30 августа
Городская усадьба князя Голицына Москва, Ст.Басманная, 15а, стр. 4
12:00 от 500 ₽
31 августа
Городская усадьба князя Голицына Москва, Ст.Басманная, 15а, стр. 4
12:00 от 500 ₽

В ближайшие дни

Futurione
0+
Интерактивный
Futurione
21 августа в 19:50 Арт-пространство Futurione
от 1870 ₽
Futurione
0+
Интерактивный
Futurione
9 августа в 20:20 Арт-пространство Futurione
от 1870 ₽
Мультимедийная выставка «Большая Страна»
0+
Инсталляция Интерактивный
Мультимедийная выставка «Большая Страна»
28 июля в 11:30 Мультимедийное пространство «Большая Страна»
от 400 ₽
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