Спектакль Далеко-далеко на Востоке

Спектакль о Ходже Насреддине

Спектакль рассказывает о приключениях культового фольклорного персонажа — Ходжи Насреддина, героя восточных анекдотов и поучительных сказок. В этом спектакле он оказывается в Тарханбейском Ханстве и его столице, Махтумканде. Ходжа и его верный ишак прибывают в этот загадочный город, не для того чтобы обманывать, как о нем говорят, а для того, чтобы столкнуться с неожиданными событиями.

Мудрость и приключения

Слухи о Ходже Насреддине гласили, что он хитрее всех, и что ему подвластно обвести вокруг пальца даже самых могущественных правителей. Однако судьба решила иначе, и ему предстоит оказаться в переплете, познакомиться с султаном и его властной матерью, чуть не потеряв голову. Но Ходжа — вечный странник и мудрец, и, как всегда, он найдет способ выйти из сложной ситуации.

Восточная музыка и колорит

Спектакль наполнен восточной музыкой, колоритом и мудростью, которые делают время, проведенное с Ходжей Насреддином, незабываемым. Это небольшой эпизод из жизни великого путешественника, но зрителям предстоит почувствовать всю атмосферу Востока.