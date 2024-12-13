Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Далеко-далеко на Востоке
Билеты от 600₽
Киноафиша Далеко-далеко на Востоке

Спектакль Далеко-далеко на Востоке

Постановка
Театр Терезы Дуровой 6+
Режиссер Тереза Дурова
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 6+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

Спектакль о Ходже Насреддине

Спектакль рассказывает о приключениях культового фольклорного персонажа — Ходжи Насреддина, героя восточных анекдотов и поучительных сказок. В этом спектакле он оказывается в Тарханбейском Ханстве и его столице, Махтумканде. Ходжа и его верный ишак прибывают в этот загадочный город, не для того чтобы обманывать, как о нем говорят, а для того, чтобы столкнуться с неожиданными событиями.

Мудрость и приключения

Слухи о Ходже Насреддине гласили, что он хитрее всех, и что ему подвластно обвести вокруг пальца даже самых могущественных правителей. Однако судьба решила иначе, и ему предстоит оказаться в переплете, познакомиться с султаном и его властной матерью, чуть не потеряв голову. Но Ходжа — вечный странник и мудрец, и, как всегда, он найдет способ выйти из сложной ситуации.

Восточная музыка и колорит

Спектакль наполнен восточной музыкой, колоритом и мудростью, которые делают время, проведенное с Ходжей Насреддином, незабываемым. Это небольшой эпизод из жизни великого путешественника, но зрителям предстоит почувствовать всю атмосферу Востока.

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
11 октября
Театр Терезы Дуровой Москва, Павловская, 6
12:00 от 600 ₽ 15:00 от 600 ₽
12 октября
Театр Терезы Дуровой Москва, Павловская, 6
12:00 от 600 ₽ 15:00 от 600 ₽

В ближайшие дни

Капли датского короля
16+
Драма Музыка
Капли датского короля
9 сентября в 19:00 Театр музыки и поэзии Елены Камбуровой
от 3500 ₽
Танго
18+
Премьера Драма
Танго
12 сентября в 19:00 Дом Высоцкого на Таганке
от 1500 ₽
У Лукоморья дуб зеленый...
6+
Детский
У Лукоморья дуб зеленый...
29 июля в 13:30 Дом сказок «Жили-были»
от 1000 ₽
Новости
История театра Терезы Дуровой: путь от ДК до всемирно известной труппы
История театра Терезы Дуровой: путь от ДК до всемирно известной труппы Театр Терезы Дуровой на Серпуховской имеет недолгую, но вполне яркую историю. За 30 лет он успел полностью поменять свою эстетику и стать значимым уголком театральной Москвы. Хотя это не самая известная труппа, спектакли театра Терезы Дуровой стабильно собирают фанатов стиля этого коллектива. В этой статье расскажем историю театра Терезы Дуровой. Как он зародился и менялся за свою историю.
Написать
13 декабря 2024 06:00
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше