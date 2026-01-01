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Дачный сезон
Киноафиша Дачный сезон

Спектакль Дачный сезон

Постановка
Мабу 0+
Режиссер Антонина Григорьева
Продолжительность 50 минут
Возраст 0+

О спектакле

Интерактивный бэби-спектакль: Продолжение истории о Чудо-Хозяйке

Приближается конец лета, а это значит, что Чудо-Хозяйке предстоит много важных дел! В спектакле ребят ждут увлекательные задания: собрать урожай, выкопать картошку и морковку, посолить огурчики, сварить варенье и многое другое. Участники смогут не только наблюдать за приключениями героини, но и активно помогать ей в выполнении всех задач.

Приглашаем на увлекательное путешествие!

Этот спектакль создан для самых маленьких зрителей. Интерактивный формат позволяет детям не просто стать зрителями, но и настоящими помощниками Чудо-Хозяйки. Каждый участник сможет ощутить себя частью волшебной истории и внести свой вклад в общую задачу.

Интересные факты

  • Спектакль направлен на развитие моторики и социальных навыков у детей.
  • Чудо-Хозяйка — любимый персонаж маленьких зрителей, который уже успел покорить сердца многих.
  • В ходе спектакля используются яркие костюмы и оригинальные декорации, что делает представление еще более увлекательным.

Не пропустите!

Приглашаем всех желающих на этот яркий и насыщенный событиями спектакль. Убедитесь сами, как много радости и веселья может принести взаимодействие с театром! 

Фотографии

Дачный сезон Дачный сезон Дачный сезон Дачный сезон
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