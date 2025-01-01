Меню
Дачный роман
Омский музыкальный театр 12+
Продолжительность 155 минут
Возраст 12+

На сцене Омского государственного музыкального театра разворачивается трогательная история о мужчине и женщине, достигших «вечера жизни». Она хранит верность памяти своего покойного мужа, крупного инженера-судостроителя, а он — случайный отпускник, который приехал на рыбалку. Им обоим нужны вещи, которых не хватает в их жизни: ему нужна комната на лето, а ей — внимание и забота взрослых детей, которые внезапно уехали в отпуск, оставив пенсионера на попечении матери.

О любви, взаимопонимании и жизни

И вот на этом фоне возникает нежданная любовь, запоздалое счастье и эгоизм молодости. Спектакль поднимает важные темы взаимопонимания между поколениями, показывая, как молодежь иногда игнорирует право пожилых людей на полноценную личную жизнь, отношение к родителям часто становится иждивенческим.

Музыка, которая трогает

Эта летняя история пропитана дачным уютом, шумом берез и сосен, близостью моря и музыкой любимых шлягеров. Зрители услышат такие известные композиции, как «Старый клён», «Листья жёлтые», «Замечательный сосед», «Комарово», «Чёрный кот» и многие другие.

Спектакль «Дачный роман» понравится всем, кто ценит глубокие размышления о взаимоотношениях поколений и личной жизни пожилых людей. Не упустите возможность увидеть это трогательное представление!

2 января пятница
18:00
Омский музыкальный театр Омск, 10 лет Октября, 2
от 400 ₽
27 февраля пятница
18:30
Омский музыкальный театр Омск, 10 лет Октября, 2
от 400 ₽

