Концерт группы Dabro в Нижнем Новгороде

9 октября группа Dabro вновь выступит в Нижнем Новгороде в МТС Live холле с новой концертной программой «Мой путь». Эту группу можно смело назвать одной из самых искренних в современном музыкальном мире, ведь в их песнях сплетаются жизненные темы и зажигательные ритмы.

Два родных брата, Иван и Михаил Засидкевичи, раскручивают большие залы и арены по всей стране. В их репертуаре много песен о любви, семье, дружбе и, конечно, о юности. Нет человека, который не слышал такие хиты, как «Звук поставим на всю», «На часах ноль-ноль» или «Услышит весь район». Песни Dabro моментально уходят в народ и со временем обрастают новыми историями и эмоциями.

Творческий путь и достижения

Группа уверенно перешла на уровень крупных музыкантов и настоящих хитмейкеров. Их богатый творческий путь будет отображен в двухчасовом концерте. Dabro одержала победу в номинации «Прорыв года» на премии МУЗ-ТВ и продолжают держаться в стороне от шоу-бизнеса, оставаясь самобытными и уникальными. Это не мешает им получать награды, среди которых четвёртый год подряд «Песня Года» и уже третий «Золотой Граммофон».

Программа концерта

На концерте прозвучат любимые хиты, такие как «Юность», «На часах ноль-ноль», «Ты знаешь, мам», «Мне не страшно», «Вечерами» и многие другие. Посетив концерт Dabro однажды, вы захотите повторить этот опыт снова!

Особые билеты

Не упустите возможность приобрести эксклюзивные билеты категории «Meet & Greet», которые можно приобретать дополнительно к основному билету на концерт. Обладатели этих билетов получат уникальную возможность встретиться и пообщаться с группой после концерта, а также получить автограф и сделать памятные фотографии с артистами.