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Dabro

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О концерте/спектакле

Концерт группы Dabro в Нижнем Новгороде

2 ноября группа Dabro выступит в Нижнем Новгороде с презентацией своего нового альбома «Дальше-больше». Этот альбом стал новой главой в творчестве коллектива, отражая их жизненный девиз и внутреннее ощущение, с которым они продолжают творить и экспериментировать.

На концерте прозвучат как любимые хиты, такие как «Юность», «На часах ноль-ноль», «Услышит весь район», так и новые песни из альбома «Дальше-больше». Многие поклонники приезжают на это событие из других городов, создавая интересные путешествия и праздник для себя и своих близких.

Уникальная возможность — Meet & Greet

Посетив концерт Dabro однажды, вы захотите повторить этот опыт снова! У зрителей есть уникальная возможность приобрести билеты на «Meet & Greet» с группой. Обладатели билетов этой категории смогут встретиться с музыкантами после концерта, получить автограф и сделать памятные фотографии.

Обратите внимание: билеты категории «Meet & Greet» приобретаются дополнительно к билету на концерт. Не упустите шанс стать частью этой встречи!

Эмоции и впечатления

Будьте готовы к эмоциональному погружению и незабываемым впечатлениям. Концерт группы Dabro — это не просто музыкальное событие, это настоящая атмосфера дружбы и любви, которую они стремятся разжигать в сердцах своих слушателей.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Нижний Новгород, 2 ноября
МТС Live Холл Нижний Новгород Нижний Новгород, Октябрьская пл., 1
18:00 от 2300 ₽
Воронеж, 8 ноября
МТС Live Холл Воронеж Воронеж, пос. Солнечный, Парковая, 3, сити-парк «Град», 2 этаж
18:00 от 2500 ₽

Фотографии

Dabro

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