Концерт группы Dabro в Нижнем Новгороде

2 ноября группа Dabro выступит в Нижнем Новгороде с презентацией своего нового альбома «Дальше-больше». Этот альбом стал новой главой в творчестве коллектива, отражая их жизненный девиз и внутреннее ощущение, с которым они продолжают творить и экспериментировать.

На концерте прозвучат как любимые хиты, такие как «Юность», «На часах ноль-ноль», «Услышит весь район», так и новые песни из альбома «Дальше-больше». Многие поклонники приезжают на это событие из других городов, создавая интересные путешествия и праздник для себя и своих близких.

Уникальная возможность — Meet & Greet

Посетив концерт Dabro однажды, вы захотите повторить этот опыт снова! У зрителей есть уникальная возможность приобрести билеты на «Meet & Greet» с группой. Обладатели билетов этой категории смогут встретиться с музыкантами после концерта, получить автограф и сделать памятные фотографии.

Обратите внимание: билеты категории «Meet & Greet» приобретаются дополнительно к билету на концерт. Не упустите шанс стать частью этой встречи!

Эмоции и впечатления

Будьте готовы к эмоциональному погружению и незабываемым впечатлениям. Концерт группы Dabro — это не просто музыкальное событие, это настоящая атмосфера дружбы и любви, которую они стремятся разжигать в сердцах своих слушателей.