Да здравствует Новый год!
Билеты от 2500₽
Да здравствует Новый год!

Да здравствует Новый год!

0+
Возраст 0+
Билеты от 2500₽

О концерте

Да здравствует Новый год в Jam Club

Приглашаем вас на концерт «Да здравствует Новый год!», который пройдет в Jam Club. Это мероприятие обещает быть настоящим праздником для всех ценителей живой музыки.

Организаторы и участники

Концерт организован известными музыкантами Константином Гевондяном и Александром Гуреевым, а также группой Mishouris Blues Band и другими именитыми исполнителями, которые регулярно радуют зрителей своими выступлениями в Москве.

Музыкальное разнообразие

На концерте звучат самые разные музыкальные стили — от блюза до ретро. Это создаст уникальную атмосферу праздника, которая непременно порадует всех гостей.

Для любителей живой музыки

Концерт будет особенно интересен тем, кто хочет встретить Новый год в окружении чудесной музыки и веселья. Не упустите возможность насладиться живыми выступлениями в приятной обстановке!

Купить билет на концерт Да здравствует Новый год!

Январь
2 января пятница
19:00
Jam Club Москва, Сретенка, 11
от 2500 ₽

