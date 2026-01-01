Оповещения от Киноафиши
Постановка
Республиканский немецкий драматический театр
Продолжительность 1 час 30 минут

О спектакле

Спектакль «Да Нет» в Государственном немецком театре Алматы

Режиссёром спектакля «Да Нет» является Наталья Дубс. Это работа студентов немецкого курса Алматинской Академии искусств имени Т. Жургенова, которая представляет театральную адаптацию дидактической оперы Бертольта Брехта «Der Jasager. Der Neinsager».

Тематика и идеи

Спектакль затрагивает сложные философские вопросы о бремени выбора и взаимной ответственности. Он исследует глубокую пропасть, которая разделяет личное и общественное. Зрители станут свидетелями остросоциального повествования, которое ставит перед ними сложные этические дилеммы, решение которых не может быть простым.

Достижения и признание

«Да Нет» стал обладателем Гран-при фестиваля «Откровение» в Алматы и принимал участие в театральных фестивалях в Брно (Чехия) и в южнокорейских городах Мирянг и Кочанг. В 2015 году спектакль получил призы за лучшую режиссуру и лучшую женскую роль второго плана на республиканском фестивале национальных театров в Шымкенте.

Не упустите возможность увидеть это уникальное театральное событие, которое обещает затронуть за живое и оставить глубокий след в вашем сердце.

Март
27 марта пятница
18:00
Республиканский немецкий драматический театр г. Алматы, ул. Папанина 70/1
от 3000 ₽

