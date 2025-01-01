Меню
Да, брови выщипала!
Киноафиша Да, брови выщипала!

Да, брови выщипала!

18+
Возраст 18+

О концерте

Вечеринка «Да, брови выщипала!» в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге, в пространстве BASE SPb (ранее известном как Гигант Холл), пройдет уникальное событие — вечеринка «Да, брови выщипала!». Это мероприятие обещает стать настоящим праздником для любителей ярких и необычных вечеринок.

Стиль и атмосфера праздника

Участников призывают «вытряхнуть шкафы» и надеть те наряды, которые долго ждут своего часа. Новый год — отличная возможность проявить креативность и надеть платья, которые ждали лучшего момента. Для мужчин тоже будут специальные рекомендации, ведь они являются основоположниками движения выщипанных бровей и обязательно должны принять участие в празднике.

Услуги для VIP-гостей

Билеты категории VIP предлагают ряд удобств: место за барной стойкой, отдельный вход, личные бары, гардероб, туалетные комнаты и обслуживание официантами. Это позволит гостям полностью сосредоточиться на вечеринке и наслаждаться атмосферой праздника.

Кому понравится вечеринка

Если вы любите яркие дискотеки и насыщенные события, эта вечеринка — как раз для вас! Подготовьте свои лучшие наряды и приходите веселиться! Вас ждёт «самая нарядная Омская дискотека» — не упустите свой шанс стать её частью!

Купить билет на концерт Да, брови выщипала!

Декабрь
22 декабря понедельник
20:00
Base St. Petersburg (Гигант Холл) Санкт-Петербург, Кондратьевский просп., 44
от 3000 ₽

