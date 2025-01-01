Меню
Да, брови выщипала!
Билеты от 3000₽
Киноафиша Да, брови выщипала!

Да, брови выщипала!

18+
Возраст 18+
Билеты от 3000₽

О концерте

Ночь ярких впечатлений. Вечеринка в клубе Base

В клубе Base пройдет незабываемая вечеринка «Да, брови выщипала!». Это уникальное событие подарит участникам атмосферу праздника и отличную возможность выглядеть на все 100%!

Комфорт и привилегии для VIP-гостей

Билеты категории VIP включают целый ряд привилегий: уютное место за барной стойкой, отдельный вход через VIP-выход, а также доступ к изысканным барам, гардеробу и туалетам, что добавляет комфорта к вечеринке.

Стиль и наряды на празднике

Вечеринка — это отличный повод достать из шкафа самые яркие и необычные наряды. Не упустите шанс удивить всех окружающих своим стилем!

Для любителей ярких дискотек

Событие будет особенно интересно тем, кто ценит нестандартные и яркие дискотеки. Празднование обещает быть полным энергией и эмоциями, которые запомнятся надолго.

Декабрь
23 декабря вторник
20:00
Base Club Москва, Орджоникидзе, 11, стр. 1
от 3000 ₽

