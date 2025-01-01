Меню
Д. Маслеев (фортепиано), Виртуозы Москвы, дирижёр - И. Никифорчин
О концерте

Концерт с Дмитрием Маслеевым и Государственным камерным оркестром «Виртуозы Москвы»

Погрузитесь в мир классической музыки с уникальным концертом, где за роялем будет выступать выдающийся пианист Дмитрий Маслеев. Концерт пройдет под управлением дирижёра Ивана Никифорчина и обещает раскрыть волшебство венских классиков.

Музыка венских классиков

В музыке венских классиков всегда преобладают радостные эмоции. Это связано с духом эпохи Просвещения, когда люди верили в силу разума и его способность преодолеть все преграды. Большинство произведений этого периода написано в мажоре, однако минорные фортепианные концерты Моцарта (№ 20 и № 24) выделяются своей глубиной и эмоциональностью.

Минор, считавшийся тональностью серьёзных чувств, не был характерен для фортепианных концертов, что делает концерты Моцарта особенно интересными. Например, главная тема Концерта № 24 отсылает к «Музыкальному приношению» И. С. Баха, а музыка Моцарта произвела неизгладимое впечатление на Бетховена, который воспользовался схожей темой в своём Концерте № 3.

Наследие Бенджамина Бриттена

Современное музыкальное наследие также не лишено звучания классических тем. В этом контексте особое внимание заслуживает «Простая симфония», написанная молодым Бенджамином Бриттеном. Это произведение, вдохновлённое его детскими музыкальными опытами, посвящено альтисту Одри Альстону, у которого Бриттен учился в юности.

Также в концерте прозвучат «Вариации на тему Фрэнка Бриджа», которые были созданы в память о композиторе и наставнике Бриттена. Фрэнк Бридж занял важное место в жизни и карьере молодого композитора, став его духовным руководителем.

Программа концерта

Обратите внимание, что программа может быть изменена:

  • I отделение
    • Моцарт — Концерт № 24 для фортепиано с оркестром до минор, KV 491
  • II отделение
    • Бриттен — «Простая симфония», op. 4
    • Вариации на тему Фрэнка Бриджа, op. 10

Февраль
20 февраля пятница
19:00
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
от 500 ₽

