Д. Коган, (скрипка), ГАСО РТ, А. Сладковский (дирижёр)

Музыкальный вечер в МКЗ «Зарядье»

В МКЗ «Зарядье» состоится незабываемый концерт с участием скрипача Д. Когана и Государственного академического симфонического оркестра РТ под управлением дирижёра А. Сладковского. В программе прозвучит Концерт для скрипки с оркестром Бенджамина Бриттена, написанный в 1939 году.

Концерт Бенджамина Бриттена

Этот концерт, написанный духом времени перед началом Второй мировой войны, затрагивает важную антивоенную тему, что является характерной чертой творчества Бриттена. Несмотря на то что сочинение долгое время оставалось в тени его более известных работ, оно сегодня все чаще исполняется на самых разных сценах мира. В этом произведении уже заметен уникальный музыкальный язык композитора, который он мастерски внедряет в барочный жанр - пассакалию - и трехчастный классицистский цикл.

Балет «Весна священная» Игоря Стравинского

Также в программе будет представлен балет «Весна священная» (1915) Игоря Стравинского. Это произведение воспроизводит первобытный языческий ритуал пробуждения земли. В нем раскрывается основная идея стихийного обновления природы, где древние обряды олицетворяют вечный круговорот смерти и возрождения. Мощная и ритмичная музыка помогает создать атмосферу, полную энергетики и глубины.

Партитура «Весны священной» своей необычной стилистической дерзостью оказала огромное влияние на музыкальную культуру XX века, вновь открывая новые горизонты в музыкальной истории. Событие станет настоящим подарком для ценителей музыки Бриттена и Стравинского, а также тех, кто интересуется антивоенной тематикой и первобытными ритуалами.