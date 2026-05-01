Д. Коган, (скрипка), ГАСО РТ, А. Сладковский (дирижёр)

В МКЗ «Зарядье» состоится незабываемый концерт с участием скрипача Д. Когана и Государственного академического симфонического оркестра РТ под управлением дирижёра А. Сладковского. В программе прозвучит Концерт для скрипки с оркестром Бенджамина Бриттена, написанный в 1939 году.
Этот концерт, написанный духом времени перед началом Второй мировой войны, затрагивает важную антивоенную тему, что является характерной чертой творчества Бриттена. Несмотря на то что сочинение долгое время оставалось в тени его более известных работ, оно сегодня все чаще исполняется на самых разных сценах мира. В этом произведении уже заметен уникальный музыкальный язык композитора, который он мастерски внедряет в барочный жанр - пассакалию - и трехчастный классицистский цикл.
Также в программе будет представлен балет «Весна священная» (1915) Игоря Стравинского. Это произведение воспроизводит первобытный языческий ритуал пробуждения земли. В нем раскрывается основная идея стихийного обновления природы, где древние обряды олицетворяют вечный круговорот смерти и возрождения. Мощная и ритмичная музыка помогает создать атмосферу, полную энергетики и глубины.
Партитура «Весны священной» своей необычной стилистической дерзостью оказала огромное влияние на музыкальную культуру XX века, вновь открывая новые горизонты в музыкальной истории. Событие станет настоящим подарком для ценителей музыки Бриттена и Стравинского, а также тех, кто интересуется антивоенной тематикой и первобытными ритуалами.