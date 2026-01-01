Спектакль Цзяннань, написанный чернилами. XIX Зимний международный фестиваль искусств

Пластический спектакль из Китая на сцене Зимнего театра

С 18 февраля по 1 марта 2026 года в рамках XIX Зимнего международного фестиваля искусств зрителей ожидает уникальный пластический спектакль «Цзяннань», представленный компанией исполнительных искусств провинции Цзянсу, Китай.

О спектакле

Спектакль «Цзяннань», написанный чернилами, отражает богатство китайской культуры и традиции. Это трогательное сценическое искусство сочетает в себе элементы классической хореографии и современного пластического театра, создавая завораживающий визуальный опыт.

Что стоит ожидать

Зрители смогут насладиться эстетикой и выразительностью танца, который расскажет истории, основанные на древних легендах и современных реальностях. Уникальная хореография в сочетании с живой музыкой создает атмосферу, затрагивающую глубинные эмоции.

Почему это важно

«Цзяннань» — это не только художественный проект, но и возможность для зрителей познакомиться с разнообразием искусств других культур. Спектакль обещает стать ярким событием фестиваля и подарить незабываемые впечатления.

Не упустите возможность стать частью этого культурного обмена и открыть для себя мир китайского исполнительного искусства!