Концерт группы Czar в Краснодаре
В Краснодаре на сцене The Rock Bar Small Stage состоится концерт группы Czar. Артисты представят как новые треки, так и проверенные временем хиты RWR. Зрители смогут насладиться танцполом и уютными столиками за баром, а вход на мероприятие в порядке живой очереди будет бесплатным. За дополнительную плату можно будет приобрести ранний вход с возможностью пообщаться с артистом и получить постер с автографом.
Основные моменты концерта
Концерт Czar в Краснодаре — это не просто мероприятие, а целое событие для поклонников баттл-рэпа. Артисты обещают душевную атмосферу, несмотря на мрачную погоду. Зрители смогут насладиться яркими выступлениями и общением с исполнителем после шоу.
Варианты билетов
- Танцпол: Входной билет на концерт в порядке живой очереди предоставляет доступ на танцпол. В прошлый раз Царь обещал свободный вход, поэтому эти билеты будут бесплатными. Обязательно оформите билет и предъявите его сканировщику на входе.
- Meet & Greet: Ранний вход на концерт дает возможность пообщаться и сфотографироваться с артистом, а также получить постер с автографом. Этот билет обеспечит вам возможность зайти на концерт раньше всех и насладиться стаканчиком на баре с Царем.
- Столы: Вход на концерт в порядке живой очереди и возможность сидеть за столиком, который будет закреплён за вами.
- Бар: Вход на концерт в порядке живой очереди с местом за баром, которое также будет закреплено за вами.