Концерт группы Czar в Краснодаре

В Краснодаре на сцене The Rock Bar Small Stage состоится концерт группы Czar. Артисты представят как новые треки, так и проверенные временем хиты RWR. Зрители смогут насладиться танцполом и уютными столиками за баром, а вход на мероприятие в порядке живой очереди будет бесплатным. За дополнительную плату можно будет приобрести ранний вход с возможностью пообщаться с артистом и получить постер с автографом.

Основные моменты концерта

Концерт Czar в Краснодаре — это не просто мероприятие, а целое событие для поклонников баттл-рэпа. Артисты обещают душевную атмосферу, несмотря на мрачную погоду. Зрители смогут насладиться яркими выступлениями и общением с исполнителем после шоу.

Варианты билетов