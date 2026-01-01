Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крик 7» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Czar
Киноафиша Czar

Czar

16+
Возраст 16+

О концерте

Концерт группы Czar в Краснодаре

В Краснодаре на сцене The Rock Bar Small Stage состоится концерт группы Czar. Артисты представят как новые треки, так и проверенные временем хиты RWR. Зрители смогут насладиться танцполом и уютными столиками за баром, а вход на мероприятие в порядке живой очереди будет бесплатным. За дополнительную плату можно будет приобрести ранний вход с возможностью пообщаться с артистом и получить постер с автографом.

Основные моменты концерта

Концерт Czar в Краснодаре — это не просто мероприятие, а целое событие для поклонников баттл-рэпа. Артисты обещают душевную атмосферу, несмотря на мрачную погоду. Зрители смогут насладиться яркими выступлениями и общением с исполнителем после шоу.

Варианты билетов

  • Танцпол: Входной билет на концерт в порядке живой очереди предоставляет доступ на танцпол. В прошлый раз Царь обещал свободный вход, поэтому эти билеты будут бесплатными. Обязательно оформите билет и предъявите его сканировщику на входе.
  • Meet & Greet: Ранний вход на концерт дает возможность пообщаться и сфотографироваться с артистом, а также получить постер с автографом. Этот билет обеспечит вам возможность зайти на концерт раньше всех и насладиться стаканчиком на баре с Царем.
  • Столы: Вход на концерт в порядке живой очереди и возможность сидеть за столиком, который будет закреплён за вами.
  • Бар: Вход на концерт в порядке живой очереди с местом за баром, которое также будет закреплено за вами.

Купить билет на концерт Czar

Помощь с билетами
В других городах
Март
7 марта суббота
19:00
The Rock Bar Small Stage Краснодар, Красная, 76а

В ближайшие дни

Мировые рок-хиты: Orchestra of New Time
12+
Рок
Мировые рок-хиты: Orchestra of New Time
12 октября в 19:00 Филармония им. Пономаренко
от 1400 ₽
Оркестр CAGMO. Симфония MTV при свечах
6+
Живая музыка
Оркестр CAGMO. Симфония MTV при свечах
27 мая в 19:00 Филармония им. Пономаренко
от 1900 ₽
Нурминский
12+
Хип-хоп
Нурминский
26 марта в 20:00 The Rock Bar
от 960 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше