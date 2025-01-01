Цыганский музыкальный театр Романа Лиманского. Новогодний гала-концерт «Цыганские звезды России»

Новогодний гала-концерт «Цыганские звезды России»

В Театральном центре ДКЖ (ДК Железнодорожников) пройдет новогодний гала-концерт «Цыганские звезды России». В этом вечере примет участие король цыганского романса Роман Лиманский, известный как «серебряный голос Петербурга» с диапазоном в четыре октавы. С ним на сцене выступят выдающиеся цыганские артисты, которые пригласят зрителей насладиться магией настоящего цыганского искусства.

Программа концерта

В программе запланированы любимые хиты, зажигательные танцы, романсы и фольклор. Концерт будет интересен всем, кто ценит цыганскую музыку и традиционное народное искусство. Зрители отмечают: «Идея создания Цыганского театра в Петербурге — это то, чего нам давно не хватало! Со времен уникального Сличенко не было ничего такого же яркого!»

Возрождение традиций

Этот концерт — возрождение старинных традиций знаменитых «Цыганских вечеров». Теперь в Петербурге снова звучат строки Пушкина: «А поехали к цыганам!»

Магия цыганского искусства

Цыганский хор будет снимать с ушей напряжение и заставлять сердца замирать. На цыганочках сверкнут монисты, а в руках чернооких красавцев будут звучать гитарные струны. Искренние чувства и страсть артистов знаменитых цыганских династий подарят зрителям незабываемые моменты.

Зажигаем музыкальные инструменты

Пусть снова заиграют гитары, бубны, скрипки и баян! Как нет цыганского народа без России, так и в России нет искусства без цыган!