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Цыганский барон
Киноафиша Цыганский барон

Спектакль Цыганский барон

Постановка
Краснодарский музыкальный театр «Премьера» 12+
Режиссер Александр Мацко
Продолжительность 2 часа 50 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Оперетта «Цыганский барон» на сцене Краснодарского музыкального театра «Премьера»

В новом спектакле «Баринкай» зрители станут свидетелями захватывающей истории о возвращении Сандора Баринкаю в его родовое поместье. Здесь он сталкивается с неординарной ситуацией: свиноторговец Зупан, ставший хозяином этих мест, и все местные жители уверены, что Сандор уже мёртв.

Неожиданная встреча с прошлым

Мирабелла, служанка Зупана, по просьбе своего хозяина рассказывает Сандору и его другу Стефану о загадочном убийстве, произошедшем много лет назад. Их история полна загадок и тайн, которые не могут оставить равнодушными даже цыган, расположившихся неподалеку и страдающих от угнетений Зупана.

Друзья и враги

Завершая свой путь, Сандор находит в цыганах неожиданных союзников и спасителей. Лишённый своего имени и титула, он сталкивается с множеством трудностей. Однако, все испытания ведут к его признанию как цыганского барона, что становится символом его внутренней победы.

Любовные линии

В спектакле разворачивается несколько любовных сюжетов. Оттокар, работник Зупана, ухаживает за его дочерью Арсеной, в то время как Стефан флиртует с Мирабеллой. Сам же Сандор увлечён загадочной «цыганкой» Саффи, которая, как выясняется, имеет графские корни. Эти переплетения судеб создают атмосферу страсти и интриги.

Торжество любви и справедливости

Спектакль обещает незабываемое зрелище, где каждое действие ведёт к финальному торжеству любви и справедливости. Приглашаем вас погрузиться в мир «Баринкаю» и стать свидетелем его удивительного путешествия.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 14 октября
Краснодарский музыкальный театр «Премьера» Краснодар, Красная, 44
18:30 от 600 ₽

Фотографии

Цыганский барон Цыганский барон Цыганский барон Цыганский барон Цыганский барон

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