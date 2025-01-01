Меню
Цыганские напевы
Киноафиша Цыганские напевы

Цыганские напевы

6+
Возраст 6+

О концерте

Приглашаем вас на увлекательный концерт, посвящённый старинным русским и цыганским романсам

В исполнении талантливых музыкантов вы сможете насладиться уникальной атмосферой романтики и меланхолии.

Исполнители

  • Наталия Кривёнок - меццо-сопрано и лауреат международных конкурсов.
  • Анатолий Ломунов - тенор, известный своими яркими интерпретациями.
  • Олег Максимов - виртуоз на гитаре.
  • Александр Вулла - мастер игры на гитаре.
  • Алексей Баев - талантливый скрипач.

Каждый из исполнителей приносит в это выступление свою индивидуальность и опыт, создавая незабываемую музыкальную палитру.

Что ожидать

Концерт «Цыганские напевы» - это не только музыка. Это погружение в атмосферу культурного наследия, которое было бы трудно найти в современном мире. Зрители смогут насладиться не только великолепными голосами и мастерством исполнителей, но и захватывающими мелодиями, которые находятся на стыке разных культур.

Не упустите возможность стать частью этого уникального события!

Купить билет на концерт Цыганские напевы

В других городах
Декабрь
13 декабря суббота
19:00
Дом Кочневой Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 41
от 700 ₽

