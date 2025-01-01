Меню
Cyberpunk: Street Samurai
Киноафиша Cyberpunk: Street Samurai

Cyberpunk: Street Samurai

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Погружение в мир киберпанка: AV-шоу «Cyberpunk: Street Samurai»

Под удивительным куполом Планетария 1 вас ждет уникальное мероприятие — AV-шоу «Cyberpunk: Street Samurai». Это впечатляющее шоу объединяет музыку, визуальные эффекты и атмосферу киберпанк-миров, создавая незабываемый опыт для зрителей.

музыка на грани реальности

В основном действии участвуют скрипач и электронный музыкант Nike Demin. Его электронный сет порадует вас оригинальными экспериментальными аранжировками и живым битом, которые сложно забыть. Nike Demin искусно сочетает классическую скрипку с необычными электронными тембрами, провоцируя настоящие эмоции.

путешествие по цифровым лабиринтам

Во время шоу вы погрузитесь в мрачные мегаполисы, вдохновленные известной киберпанковской классикой. Ощутите атмосферу культовых фильмов, таких как «Бегущий по лезвию» и «Призрак в доспехах», а также пропитайтесь духом Night City из игры «Cyberpunk 2077». Полнокупольная графика, сопровождающая музыкальное представление, создаст эффект полного погружения в виртуальную реальность.

Не упустите возможность стать частью этого уникального зрелища, наполненного музыкой и космическими образами! Это будет не просто концерт, а путешествие в будущее, которое вы не захотите пропустить.

Ноябрь
22 ноября суббота
22:30
Планетарий 1 Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 74, литера Ц
от 1200 ₽

Фотографии

