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Cyberpunk: Street Samurai
Киноафиша Cyberpunk: Street Samurai

Cyberpunk: Street Samurai

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Погружение в мир киберпанка: AV-шоу «Cyberpunk: Street Samurai»

Под звуки пульсирующего наэлектризованного бита, 1 декабря в Планетарии пройдет уникальное AV-шоу «Cyberpunk: Street Samurai». Это событие обещает стать настоящим праздником для любителей киберпанка и электронной музыки.

Уникальное сочетание стилей

В рамках шоу зрителей ждет выступление талантливого скрипача и электронного музыканта Nike Demin. Его электронный сет, в котором органично переплетаются классическая скрипка и экспериментальные звуковые текстуры, создаст незабываемую атмосферу. Nike Demin проведет вас по цифровым лабиринтам и мрачным мегаполисам, вдохновленным культовыми произведениями жанра, такими как «Бегущий по лезвию» и «Призрак в доспехах», а также мрачными улицами Night City из «Cyberpunk 2077».

Визуальное сопровождение

Шоу будет сопровождаться полнокупольной графикой в стиле киберпанк, что добавит глубины и яркости происходящему. Слияние музыки и визуальных эффектов превратит событие в уникальный эстетический опыт, создавая атмосферу неонового города будущего.

Не упустите возможность

Не пропустите это захватывающее событие! «Cyberpunk: Street Samurai» — это не просто концерт, а возможность погрузиться в мир, где пересекаются музыка и визуальное искусство, вдохновленные выдающимися произведениями поп-культуры. Приготовьтесь к незабываемому вечеру!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 23 августа
Планетарий 1 Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 74, литера Ц
22:30 от 1000 ₽

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