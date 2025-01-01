Погружение в мир киберпанка: AV-шоу «Cyberpunk: Street Samurai»

Под звуки пульсирующего наэлектризованного бита, 1 декабря в Планетарии пройдет уникальное AV-шоу «Cyberpunk: Street Samurai». Это событие обещает стать настоящим праздником для любителей киберпанка и электронной музыки.

Уникальное сочетание стилей

В рамках шоу зрителей ждет выступление талантливого скрипача и электронного музыканта Nike Demin. Его электронный сет, в котором органично переплетаются классическая скрипка и экспериментальные звуковые текстуры, создаст незабываемую атмосферу. Nike Demin проведет вас по цифровым лабиринтам и мрачным мегаполисам, вдохновленным культовыми произведениями жанра, такими как «Бегущий по лезвию» и «Призрак в доспехах», а также мрачными улицами Night City из «Cyberpunk 2077».

Визуальное сопровождение

Шоу будет сопровождаться полнокупольной графикой в стиле киберпанк, что добавит глубины и яркости происходящему. Слияние музыки и визуальных эффектов превратит событие в уникальный эстетический опыт, создавая атмосферу неонового города будущего.

Не упустите возможность

Не пропустите это захватывающее событие! «Cyberpunk: Street Samurai» — это не просто концерт, а возможность погрузиться в мир, где пересекаются музыка и визуальное искусство, вдохновленные выдающимися произведениями поп-культуры. Приготовьтесь к незабываемому вечеру!