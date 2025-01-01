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Cyber Circus
Киноафиша Cyber Circus

Спектакль Cyber Circus

0+
Продолжительность 2 часа
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Новогоднее шоу «CYBER CIRCUS»: Погружение в виртуальную реальность

Захватывающее новогоднее шоу «CYBER CIRCUS» перенесет зрителей в уникальный виртуальный мир, где графика и реальность сплетаются в завораживающем танце света, звука и инновационных технологий. Это не просто цирковое представление, а уникальное зрелище, которое объединяет традиционные цирковые номера с элементами киберпанка, футуризма и новогодней атмосферы.

Интерактивное приключение перед шоу

В преддверии представления вас ждет часовое незабываемое интерактивное приключение! Аниматоры и ростовые куклы организуют викторины и дискотеку, а также предложат вам поучаствовать в различных активностях, включая:

  • Фотозоны и аквагрим
  • Надувные аттракционы
  • Лотерею с ценными призами

Программа и артисты

Программа наполнена разнообразными номерами артистов Cirque du Soleil и победителей телевизионных проектов. Зрители смогут насладиться:

  • Дрессированными животными
  • Иллюзионистами
  • Эквилибристами и гимнастами
  • Клоунами
  • Laser Man
  • Крио шоу

Для всех возрастов

«CYBER CIRCUS» предназначен для зрителей всех возрастов. Шоу сочетает в себе инновационные технологии и праздничное настроение, обеспечивая незабываемый новогодний опыт. Оно подчеркнет красоту и волшебство Нового Года в новой, современной интерпретации.

Продолжительность и VIP-билеты

Общая продолжительность мероприятия составляет 2 часа. Приобретая VIP-билет, вы получаете возможность сидеть близко к сцене с хорошим обзором, а также:

  • Сладкий брендированный подарок с игрушкой от Деда Мороза
  • Выбор между сладкой ватой или поп-корном
  • Фотографию с животным

Не упустите шанс стать частью этого удивительного шоу и окунуться в мир волшебства и технологий!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 3 января
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11:00 от 1500 ₽ 15:00 от 1500 ₽ 18:00 от 1500 ₽
Санкт-Петербург, 4 января
Дом молодежи «Атлант» Санкт-Петербург, Руставели, 37
11:00 от 1500 ₽ 15:00 от 1500 ₽ 18:00 от 1500 ₽
Санкт-Петербург, 5 января
Дом молодежи «Атлант» Санкт-Петербург, Руставели, 37
11:00 от 1500 ₽ 15:00 от 1500 ₽ 18:00 от 1500 ₽

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