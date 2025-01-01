Спектакль Cyber Circus

Новогоднее шоу «CYBER CIRCUS»: Погружение в виртуальную реальность

Захватывающее новогоднее шоу «CYBER CIRCUS» перенесет зрителей в уникальный виртуальный мир, где графика и реальность сплетаются в завораживающем танце света, звука и инновационных технологий. Это не просто цирковое представление, а уникальное зрелище, которое объединяет традиционные цирковые номера с элементами киберпанка, футуризма и новогодней атмосферы.

Интерактивное приключение перед шоу

В преддверии представления вас ждет часовое незабываемое интерактивное приключение! Аниматоры и ростовые куклы организуют викторины и дискотеку, а также предложат вам поучаствовать в различных активностях, включая:

Фотозоны и аквагрим

Надувные аттракционы

Лотерею с ценными призами

Программа и артисты

Программа наполнена разнообразными номерами артистов Cirque du Soleil и победителей телевизионных проектов. Зрители смогут насладиться:

Дрессированными животными

Иллюзионистами

Эквилибристами и гимнастами

Клоунами

Laser Man

Крио шоу

Для всех возрастов

«CYBER CIRCUS» предназначен для зрителей всех возрастов. Шоу сочетает в себе инновационные технологии и праздничное настроение, обеспечивая незабываемый новогодний опыт. Оно подчеркнет красоту и волшебство Нового Года в новой, современной интерпретации.

Продолжительность и VIP-билеты

Общая продолжительность мероприятия составляет 2 часа. Приобретая VIP-билет, вы получаете возможность сидеть близко к сцене с хорошим обзором, а также:

Сладкий брендированный подарок с игрушкой от Деда Мороза

Выбор между сладкой ватой или поп-корном

Фотографию с животным

Не упустите шанс стать частью этого удивительного шоу и окунуться в мир волшебства и технологий!