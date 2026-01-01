Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Время сиять» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Цветы
Билеты от 5500₽
Киноафиша Цветы

Цветы

18+
Возраст 18+
Билеты от 5500₽

О концерте

Концерт группы "Цветы" в Москве

Группа "Цветы", легенда русского рок-музыки, возвращается на сцену. Образованная в 1969 году гитаристом и автором многих знаковых песен Стасом Наминым, коллектив продолжает радовать своих поклонников уникальным звучанием и незабываемыми мелодиями.

Музыкальное наследие

В репертуаре "Цветов" множество известных хитов, среди которых:

  • «Мы желаем счастья вам»
  • «Звездочка моя ясная»
  • «Есть глаза у цветов»
  • «Старый рояль»
  • «Летний вечер»

Каждая из этих песен стала настоящей классикой и продолжает звучать на концертах самых разнообразных форматов.

Что ждать от концерта

На концерте в Москве зрителей ждут не только лучшие хиты, но и атмосферные исполнения, которые перенесут в эпоху, когда рок был не только музыкальным направлением, но и важной частью культурной жизни страны. Группа представит новые аранжировки любимых песен и добавит несколько неожиданных сюрпризов для своих фанатов.

Не пропустите

Это событие станет отличной возможностью насладиться живой музыкой в компании единомышленников. Подготовьтесь к вечеру, полному эмоций и музыкальных воспоминаний.

Купить билет на концерт Цветы

Помощь с билетами
Сентябрь
Декабрь
9 сентября среда
20:00
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
от 5500 ₽
23 декабря среда
20:00
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
от 5500 ₽

В ближайшие дни

Стендап концерт + Мировые рок-хиты на виолончелях
18+
Рок

Стендап концерт + Мировые рок-хиты на виолончелях

15 августа в 18:30 Standup Café
от 890 ₽
Александр Ф. Скляр
18+
Джаз

Александр Ф. Скляр

5 декабря в 20:30 Союз композиторов
Билеты
Sula Fray
18+
Рок

Sula Fray

19 ноября в 20:00 Base Club
от 2000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Концерты звёзд в Москве и Петербурге Концерты звёзд в Москве и Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше