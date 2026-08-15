Выставка в Третьяковской Галерее на Кадашёвской набережной

Государственная Третьяковская галерея представляет выставку «Цветы. Символ красоты», посвященную утончённому миру флоральных композиций русских художников. Экспозиция проходит на Кадашёвской набережной, 12, на 1 этаже.

Тема выставки

В центре внимания выставки находится натюрморт и пейзаж конца XIX – начала XX века, когда цветок стал настоящим героем художественного повествования. Здесь зрители смогут увидеть около 150 произведений известных мастеров, таких как Константин Коровин, Исаак Левитан, Михаил Врубель, Валентин Серов и Александр Головин, а также менее известных, но не менее ярких авторов – Михаила Шемякина, Николая Мещерина и Алексея Исупова.

Экспонаты и художественные стили

Рядом с живописью будут представлены скульптура и предметы декоративно-прикладного искусства – фарфор, стекло. Работы сгруппированы по тематическим разделам и сопровождаются комментариями и цитатами из высказываний современников художников, что позволяет глубже понять контекст их создания.

Цветы в искусстве рубежа XIX – XX веков символизируют прекрасную эпоху и являются важным элементом образа женщины Серебряного века. Живописный язык художников быстро менялся: от импрессионистической вибрирующей трепетности до текучести линий модерна и загадочной цветовой многозначности символизма. Авангардисты, такие как художники «Бубнового валета», использовали цветок как инструмент для экспериментов с формой и цветом, открывая путь к беспредметному искусству.

Современное восприятие

Эпилогом выставки стали цветочные полиптихи современного художника Ирины Старженецкой. Она продолжает оставаться верной магии цветка и предлагает зрителю взглянуть на вечную тему глазами художника XXI века.