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Цветы нам не нужны
Билеты от 2000₽
Киноафиша Цветы нам не нужны

Спектакль Цветы нам не нужны

Постановка
Модерн 16+
Продолжительность 2 часа 40 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Честный разговор об истории Великой Победы

Это динамичная история, охватывающая период с 1946 по 1966 год, когда мир развивался стремительно. Нюрнбергский процесс, Вьетнам, полет Юрия Гагарина, Карибский кризис, бурный скачок мирового кинематографа – события, определившие ход истории. Спектакль Юрия Грымова «Цветы нам не нужны» предлагает глубокий взгляд на мир, его развитие после Нюрнбергского процесса и реакцию ведущих держав – СССР, США, Великобритании и Франции.

Пакт о взаимопомощи и последствия Нюрнберга
Как отреагировали эти четыре великие державы на события Нюрнберга? Ведь именно они подписали пакт о взаимопомощи, не только в военное время. Грымов задается вопросом о том, что происходило после этого, как менялись отношения между этими странами и что мы видим сегодня. Многие страны пытаются переписать историю, забывая о той цене, которую заплатил Советский Союз за победу над фашизмом.

Память о Великой Победе
Спектакль призван напомнить о подвиге и Великой Победе советского народа в борьбе с фашизмом, и о том, как важно помнить о героизме тех, кто сражался за мир. Это честный разговор о прошлом, людях и о нас с вами, о ценности исторической памяти.

«Цветы нам не нужны» – пролог трилогии или самостоятельное произведение
Хотя спектакль мог бы стать прологом к трилогии «Антихрист и Христос», он является самостоятельным произведением, которое не только раскрывает важные исторические события, но и поднимает вопросы о нашей общей ответственности за будущее.

Режиссер
Юрий Грымов
Юрий Грымов
В ролях
Вадим Пинский
Юрий Анпилогов
Александр Борисов
Леонид Трегуб
Александр Колесников

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 августа
Модерн Москва, Спартаковская пл., 9/1
19:00 от 2000 ₽
30 сентября
Модерн Москва, Спартаковская пл., 9/1
19:00 от 2000 ₽

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