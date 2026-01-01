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Цветы музыки. Виктория Гамазова
Киноафиша Цветы музыки. Виктория Гамазова

Цветы музыки. Виктория Гамазова

12+
Возраст 12+

О концерте

Органный концерт в Евангелическо-лютеранской церкви Святой Марии

Приглашаем вас на концерт из цикла «Цветы музыки» (Fiori musicali), который пройдет в Евангелическо-лютеранской церкви Святой Марии в Перми. Это событие представит известная органистка Виктория Гамазова, чей талант и опыт позволили ей выступать во всех крупных городах России.

О Виктории Гамазовой

Виктория не только концертирующий музыкант, но и признанный эксперт в области органной музыки. Она прошла обучение на мастер-классах в таких ведущих учреждениях, как Римская консерватория и высшая академия искусств «Моцартеум», а также в Великобритании, Нидерландах и Германии. Ее увлечение органом не ограничивается только игрой; Виктория также читает лекции и пишет книги. В этом году она выпустила новое учебное пособие, посвященное органной музыке Феликса Мендельсона.

Цикл «Цветы музыки»

Цикл концертов «Цветы музыки» (Fiori musicali) включает в себя исполнение органной музыки в храмах Перми. Название проекта переводится с итальянского как «цветы музыки» и дано в честь одноимённого сборника сочинений Джироламо Фрескобальди, одного из самых известных композиторов эпохи барокко. Этот сборник стал эталоном органного стиля для многих мастеров, включая Генделя и Баха.

Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой и получить уникальные знания от талантливого исполнителя. Мы ждем вас на концерте!

Купить билет на концерт Цветы музыки. Виктория Гамазова

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В других городах
Октябрь
4 октября воскресенье
20:00
Евангелическо-лютеранская церковь Святой Марии Пермь, Екатерининская, 43
от 1000 ₽

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