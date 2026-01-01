Цветы музыки. Свет Рождества. Екатерина Табакова

Свет Рождества. Концерт в лютеранской кирхе в Перми

Представьте себе европейский рождественский вечер: улицы, украшенные огнями, старинная кирха, величественный орган и музыка, наполняющая пространство светом. Этой зимой атмосфера европейского Рождества оживет в Перми благодаря концерту «Свет Рождества». Это уникальная возможность ненадолго остановиться и отвлечься от предновогодней суеты, подарив себе вечер, наполненный красотой и ощущением настоящего праздника.

Концерт станет прекрасным поводом провести особенный вечер вдвоем, в кругу семьи или сделать красивый подарок близкому человеку. Органная музыка традиционно звучит в соборах во время зимних праздников, объединяя людей независимо от возраста и языка. В этот вечер старая кирха Перми создаст атмосферу волшебства и уюта, не требуя поездки за тысячи километров.

Цикл концертов "Цветы музыки"

Концерт «Свет Рождества» станет частью цикла «Цветы музыки», который представляет органную музыку в храмах Перми. Название проекта отсылает к известному сборнику работ Джироламо Фрескобальди - Fiori musicali («Цветы музыки»), который является одним из важнейших памятников органной музыки эпохи барокко. Этот цикл оказал значительное влияние на развитие европейской органной традиции и вдохновил многих композиторов, среди которых Генри Пёрселл и Иоганн Себастьян Бах.

Каждый концерт проекта предлагает возможность услышать орган в его естественной среде, где историческая архитектура и уникальная акустика раскрывают всю красоту и силу этого удивительного инструмента.