Цветы музыки. Лия Якушева. Музыка европейских соборов

В рамках проекта «Цветы музыки» состоится концерт известной органистки Лии Якушева. Она представит программу «Музыка европейских соборов», в которой прозвучат произведения таких великих композиторов, как Д. Букстехуде, И. С. Бах, В. А. Моцарт и Й. Райнбергер.
Цикл концертов органной музыки проходит в храмах Перми. Название проекта отсылает к знаменитому сборнику сочинений Джироламо Фрескобальди «Fiori musicali» («Цветы музыки»), который стал одним из ключевых памятников органной музыки эпохи барокко.
Этот цикл оказал значительное влияние на развитие европейской органной традиции и вдохновил множество композиторов, среди которых можно выделить Генри Пёрселла и Иоганна Себастьяна Баха.
Каждое выступление в рамках проекта предоставляет уникальную возможность услышать орган в его естественной среде. Историческое пространство храмов вместе с их акустическими особенностями раскрывает всю красоту и мощь этого величественного инструмента.