Цветы музыки. Лия Якушева. Музыка европейских соборов

Музыка европейских соборов в исполнении Лии Якушевой

В рамках проекта «Цветы музыки» состоится концерт известной органистки Лии Якушева. Она представит программу «Музыка европейских соборов», в которой прозвучат произведения таких великих композиторов, как Д. Букстехуде, И. С. Бах, В. А. Моцарт и Й. Райнбергер.

Цикл концертов «Цветы музыки»

Цикл концертов органной музыки проходит в храмах Перми. Название проекта отсылает к знаменитому сборнику сочинений Джироламо Фрескобальди «Fiori musicali» («Цветы музыки»), который стал одним из ключевых памятников органной музыки эпохи барокко.

Влияние на европейскую органную традицию

Этот цикл оказал значительное влияние на развитие европейской органной традиции и вдохновил множество композиторов, среди которых можно выделить Генри Пёрселла и Иоганна Себастьяна Баха.

Уникальная акустика храмов

Каждое выступление в рамках проекта предоставляет уникальную возможность услышать орган в его естественной среде. Историческое пространство храмов вместе с их акустическими особенностями раскрывает всю красоту и мощь этого величественного инструмента.