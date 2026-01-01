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Цветы музыки. Каллиника Медведева
Киноафиша Цветы музыки. Каллиника Медведева

Цветы музыки. Каллиника Медведева

12+
Возраст 12+

О концерте

Цветы музыки: органные концерты в Перми

В рамках проекта «Цветы музыки» зрителей ожидает выступление известной белорусской органистки Каллиники Медведевой. Этот цикл концертов, проходящий в уникальной атмосфере храмов Перми, посвящен органной музыке и её величию.

Название проекта отсылает к известному сборнику Джироламо Фрескобальди «Fiori musicali» («Цветы музыки»), который считается одним из важнейших произведений эпохи барокко. Влияние этого цикла ощущалось на протяжении веков, вдохновляя таких композиторов, как Генри Пёрселл и Иоганн Себастьян Бах.

Каждый концерт дает возможность насладиться органной музыкой в естественном пространстве, где исторические храмы и неповторимая акустика раскрывают всю красоту и мощь этого уникального инструмента. Подробная программа вечера будет объявлена позже, следите за анонсами!

Купить билет на концерт Цветы музыки. Каллиника Медведева

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В других городах
Февраль
19 февраля пятница
20:00
Евангелическо-лютеранская церковь Святой Марии Пермь, Екатерининская, 43
от 1000 ₽

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