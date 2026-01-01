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Цветы музыки. Ирина Крюкова
Киноафиша Цветы музыки. Ирина Крюкова

Цветы музыки. Ирина Крюкова

12+
Возраст 12+

О концерте

Концерт органной музыки в Пермской Лютеранской кирхе

Частная филармония «Триумф» продолжает цикл концертов органной музыки в старинной Лютеранской кирхе Святой Марии в Перми. Этот проект под названием Fiori musicali («Цветы музыки» в переводе с итальянского) был вдохновлён одноимённым сборником сочинений Джироламо Фрескобальди, который считается одним из самых влиятельных композиторов эпохи барокко.

В эпоху барокко Fiori musicali стал эталоном стиля для многих мастеров европейской органной музыки, включая таких композиторов, как Генри Пёрселл и Иоганн Себастьян Бах. Это подтверждает важность и значимость произведений, которые будут исполнены на данном концерте.

На сцене выступит Ирина Крюкова, лауреат премии «Органист года – 2022» в номинации «Дебют», а также финалистка XIII Международного конкурса органистов имени Микаэла Таривердиева. Её игра обещает стать настоящим праздником для любителей органной музыки и ценителей её изысканной красоты.

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В других городах
Сентябрь
15 сентября вторник
20:00
Евангелическо-лютеранская церковь Святой Марии Пермь, Екатерининская, 43
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