Цветы музыки. Илья Ризаев

Цветы музыки: цикл концертов органной музыки в храмах Перми

В рамках проекта «Цветы музыки» зрители смогут насладиться уникальными концертами органной музыки, которые будут проходить в красивейших храмах Перми. Концерты исполняет известный органист Илья Ризаев, солист Вятской филармонии и руководитель Органного зала в Кирове.

История проекта

Название проекта и его концепция вдохновлены знаменитым сборником Джироламо Фрескобальди «Fiori musicali» («Цветы музыки»), который стал значимой вехой в развитии органной музыки эпохи барокко. Это произведение оказало значительное влияние на европейскую органную традицию и вдохновило таких композиторов, как Генри Пёрселл и Иоганн Себастьян Бах.

Уникальная акустика храмов

Каждый концерт представляет собой уникальную возможность услышать орган в его естественной среде. Исторические пространства храмов и их акустические особенности создают атмосферу, где раскрывается вся глубина и мощь органной музыки. Актуальная программа каждого вечера будет объявлена позже.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального праздника и насладиться великолепием органной музыки в храмовой акустике.