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Цветы музыки. Эльнора Гросс
Киноафиша Цветы музыки. Эльнора Гросс

Цветы музыки. Эльнора Гросс

12+
Возраст 12+

О концерте

Цветы музыки: концерт органной музыки в кирхе в Перми

Проект «Цветы музыки» представляет уникальный цикл концертов органной музыки, который пройдет в храмах Перми. В этом проекте выступит выдающаяся российская органистка Эльнора Гросс, известная своей виртуозной техникой и глубоким пониманием музыкального языка.

Название цикла отсылает к знаменитому сборнику Джироламо Фрескобальди «Fiori musicali», который стал важнейшим памятником органной музыки эпохи барокко. Этот сборник оказал значительное влияние на развитие европейской органной традиции и вдохновил таких композиторов, как Генри Пёрселл и Иоганн Себастьян Бах.

Каждый концерт «Цветов музыки» предоставляет зрителям уникальную возможность насладиться звучанием органа в его естественной среде — в просторах храмов с уникальной акустикой. Здесь историческое пространство и музыка создают неповторимую атмосферу.

Программа, которую исполнит Эльнора Гросс, позволит зрителям открыть для себя богатство органного звучания: от тончайшей лирики до величественного симфонического размаха.

Купить билет на концерт Цветы музыки. Эльнора Гросс

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