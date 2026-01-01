Цветы музыки. Елена Привалова

Цветы музыки: цикл концертов органной музыки в храмах Перми

Проект «Цветы музыки» приглашает вас насладиться великолепием органной музыки в исторической обстановке пермских храмов. Название данного цикла концертов отсылает к знаменитому сборнику сочинений Джироламо Фрескобальди, одного из крупнейших композиторов барокко. Его «Fiori musicali» стали эталоном европейской органной традиции и оказали влияние на многие поколения музыкантов, включая Иоганна Себастьяна Баха.

Выступление органистки Елены Приваловой

На концерте проекта выступит органистка Елена Привалова, лауреат международных конкурсов. Она известна своими сольными программами как в России, так и за рубежом. Её исполнительский стиль сочетает виртуозное мастерство, глубокое понимание органной традиции и тонкое чувство музыкального стиля.

Программа концерта

В программе прозвучат шедевры европейской органной музыки, которые позволят слушателям вновь открыть для себя этот величественный инструмент. Историческое пространство Лютеранской церкви и уникальная акустика храма создают атмосферу, в которой произведения различных эпох раскрываются с особой глубиной и выразительностью.

Неповторимая атмосфера

Концерты проекта «Цветы музыки» предоставляют уникальную возможность познакомиться с искусством величайших органистов. Подобные мероприятия дают шанс услышать музыку в том окружении, для которого она была задумана, а мощное звучание органа создает живую непосредственную связь с исполнительской традицией. Каждый вечер становится особенным благодаря этой атмосфере.