Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мошенники» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Цветы музыки. Анастасия Быкова
Киноафиша Цветы музыки. Анастасия Быкова

Цветы музыки. Анастасия Быкова

12+
Возраст 12+

О концерте

Цветы музыки: органные концерты с Анастасией Быковой в лютеранской кирхе

В рамках цикла концертов органной музыки «Цветы музыки» в храмах Перми зрителей ждет уникальная возможность насладиться мастерством известной московской органистки Анастасии Быковой. Этот проект предоставляет шанс услышать орган в его естественной среде, где историческое пространство храма и его акустика создают неповторимую атмосферу.

Название цикла отсылает к сборнику Джироламо Фрескобальди «Fiori musicali» («Цветы музыки»), который является одним из важнейших памятников органной музыки эпохи барокко. Фрескобальди оказал значительное влияние на развитие европейской органной традиции и вдохновил таких композиторов, как Генри Пёрселл и Иоганн Себастьян Бах.

Каждый концерт в рамках «Цветов музыки» — это не просто вечер органной музыки, а возможность услышать и почувствовать всю красоту и мощь этого великолепного инструмента в гармонии с архитектурой храма.

Купить билет на концерт Цветы музыки. Анастасия Быкова

Помощь с билетами
В других городах
Апрель
23 апреля пятница
20:00
Евангелическо-лютеранская церковь Святой Марии Пермь, Екатерининская, 43
от 1000 ₽

В ближайшие дни

Сява
18+
Хип-хоп

Сява

21 октября в 20:00 Концерт-холл «Свобода»
от 2010 ₽
Ирина Дубцова
12+
Поп

Ирина Дубцова

26 сентября в 19:00 Большой зал Пермской филармонии
от 2000 ₽
Мукка
16+
Рок Инди Панк

Мукка

19 октября в 20:00 Концерт-холл «Свобода»
от 2000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Концерты звёзд в Москве и Петербурге Концерты звёзд в Москве и Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше