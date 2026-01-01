Цветы музыки. Анастасия Быкова

Цветы музыки: органные концерты с Анастасией Быковой в лютеранской кирхе

В рамках цикла концертов органной музыки «Цветы музыки» в храмах Перми зрителей ждет уникальная возможность насладиться мастерством известной московской органистки Анастасии Быковой. Этот проект предоставляет шанс услышать орган в его естественной среде, где историческое пространство храма и его акустика создают неповторимую атмосферу.

Название цикла отсылает к сборнику Джироламо Фрескобальди «Fiori musicali» («Цветы музыки»), который является одним из важнейших памятников органной музыки эпохи барокко. Фрескобальди оказал значительное влияние на развитие европейской органной традиции и вдохновил таких композиторов, как Генри Пёрселл и Иоганн Себастьян Бах.

Каждый концерт в рамках «Цветов музыки» — это не просто вечер органной музыки, а возможность услышать и почувствовать всю красоту и мощь этого великолепного инструмента в гармонии с архитектурой храма.