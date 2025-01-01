О спектакле

Главный герой спектакля — Чарли Гордон, 37-летний мойщик полов с ментальными нарушениями, добровольно соглашается участвовать в эксперименте по повышению интеллекта, который успешно прошла крыса по имени Элджернон. Основой для спектакля послужила книга Дэниела Киза, часто экранизированная и переосмысленная современниками. Спектакль исследует темы памяти, идентичности и взаимоотношений между личным и коллективным опытом.

Режиссура и драматургия

Режиссер Андрей Гончаров и драматург Надежда Толубеева внесли свои акценты в уже классический сюжет.

Сценография

Уникальная сценография спектакля создает атмосферу, отражающую внутренний мир Чарли и его постоянные изменения. Художник Константин Соловьёв поделился своим видением: «Для меня это пространство памяти и самоопределения человека. Чарли Гордон никогда не присутствовал в формате нормальности. Он постоянно борется: я есть, я – личность, я – субъект. В спектакле мы счищаем слои его прошлого, как кожуру у апельсина, добираясь до голого холста».

Зачем стоит посмотреть

Спектакль «Цветы для Элджернона» предлагает зрителям глубокое и трогательное погружение в мир человеческих эмоций и внутренних конфликтов. Эта постановка подарит вам возможность пережить и переосмыслить сложные аспекты человеческой судьбы и самопознания.