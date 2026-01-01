Спектакль Цветы для Элджернона

Цветы для Элджернона
Продолжительность 3 часа 50 минут, 2 антракта
Возраст 16+

О спектакле

Спектакль по роману Дэниела Киза

«Цветы для Элджернона» — пьеса, написанная Еленой Иоос, основанная на знаменитом научно-фантастическом романе Дэниела Киза. Эта трогательная история рассказывает о Чарли, человеке с особенностями развития, который, стремясь взаимодействовать с окружающим миром, решается на рискованный научный эксперимент, обещающий значительно повысить его интеллект.

С каждой новой вехой на пути к интеллектуальному прогрессу, Чарли открывает для себя не только радость, но и суровые реалии жизни. Он сталкивается с новыми вызовами, которые заставляют его задуматься о настоящей ценности счастья, истинной любви и дружбы. Спектакль заставляет зрителей осмыслить, что значит быть человеком, и какую роль в нашей жизни играют переживания и связи с другими.

«Цветы для Элджернона» — это не просто история о научном прогрессе и социальной изоляции. Это глубокое размышление о человечности, красоте и величии человеческого духа, даже в самых, казалось бы, безвыходных ситуациях. Взгляните на собственные отношения и выборы — они определяют, кем мы становимся.

Апрель
22 апреля среда
19:00
Театр-фестиваль «Балтийский дом» Санкт-Петербург, Александровский парк, 4

