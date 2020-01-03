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Цветы для Элджернона
Билеты от 2500₽
Киноафиша Цветы для Элджернона

Спектакль Цветы для Элджернона

Спектакль Юрия Грымова про знания как ложный путь к счастью
Постановка
РАМТ 18+
Продолжительность 3 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 18+
Билеты от 2500₽

О концерте/спектакле

Спектакль «Цветы для Элджернона» на сцене РАМТа

На сцене театра вас ждет уникальная адаптация знаменитого научно-фантастического романа Дэниела Киза «Цветы для Элджернона». Это произведение, написанное в 1966 году, стало классикой и завоевало премию «Небьюла». Теперь его глубокая история оживает на театральной сцене.

Сюжет и главные герои

Главный герой — Чарли Гордон, умственно отсталый молодой человек, который решается на рискованную экспериментальную операцию, способную увеличить его интеллект. В процессе Чарли испытывает стремительное развитие своих умственных способностей, однако вскоре осознает, что знание не всегда приносит счастье.

Основные темы

Спектакль поднимает важные вопросы о том, что означает быть человеком. Может ли высокий IQ гарантировать личное счастье и полноценную жизнь? Как знания и осознание себя меняют восприятие мира? Эти темы делают постановку актуальной и заставляют зрителей задуматься.

Интересные факты

  • Роман «Цветы для Элджернона» был адаптирован в различные форматы, включая фильм и телешоу.
  • История Чарли вдохновила множество исследований в области психологии и нейробиологии.
  • Постановка в театре обещает удивить зрителей не только глубоким содержанием, но и эффектными визуальными решениями.

Не пропустите!

Не упустите возможность увидеть, как на сцене раскрываются сложные человеческие эмоции и философские вопросы. Это спектакль, который заставит вас задуматься о многом, и, возможно, изменит ваше восприятие счастья и интеллекта.

Режиссер
Юрий Грымов
Юрий Грымов
В ролях
Максим Керин
Максим Керин
Юрий Григорьев
Алексей Маслов
Людмила Пивоварова
Янина Соколовская

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
21 сентября
РАМТ Москва, Театральная пл., 2
19:00 от 2500 ₽
27 сентября
РАМТ Москва, Театральная пл., 2
19:00 от 2500 ₽
11 октября
РАМТ Москва, Театральная пл., 2
19:00 от 2500 ₽
25 октября
РАМТ Москва, Театральная пл., 2
19:00 от 2500 ₽

Фотографии

Цветы для Элджернона Цветы для Элджернона Цветы для Элджернона Цветы для Элджернона Цветы для Элджернона Цветы для Элджернона Цветы для Элджернона Цветы для Элджернона Цветы для Элджернона Цветы для Элджернона Цветы для Элджернона Цветы для Элджернона Цветы для Элджернона Цветы для Элджернона Цветы для Элджернона Цветы для Элджернона Цветы для Элджернона Цветы для Элджернона Цветы для Элджернона

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