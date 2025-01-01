Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Цветы для Элджернона. Remaster
Билеты от 1600₽
Киноафиша Цветы для Элджернона. Remaster

Спектакль Цветы для Элджернона. Remaster

16+
Продолжительность 1 час 50 минут
Возраст 16+
Билеты от 1600₽

О концерте/спектакле

«Цветы для Элджернона. Remaster» — обновленное прочтение классики

Спектакль «Цветы для Элджернона. Remaster» театра «Многоточие» возвращает на сцену историю, полюбившуюся зрителям. Это новая интерпретация оригинального спектакля, в которой сохранена основа сюжета, но создано новое звучание. В обновленной версии участвуют шесть актёров, а сценография была переосмыслена и дополнена, чтобы глубже раскрыть внутренний мир главного героя.

Сюжет

В центре повествования находится Чарли Гордон — мужчина с ограниченными умственными способностями, работающий уборщиком в пекарне. Его мечта — стать «таким, как все». Чарли решается участвовать в эксперименте, который ранее был успешно проведён на мыши по имени Элджернон. Этот шаг открывает ему путь к неожиданному интеллектуальному прорыву.

Темы и мотивы

Однако с ростом интеллекта для Чарли открывается новая, более болезненная реальность: одиночество, непонимание и отторжение. Он начинает осознавать непреодолимую дистанцию между собой и окружающим миром. Эта история не столько о науке и прогрессе, сколько о человеке и его уязвимости.

Эмоциональная глубина

«Цветы для Элджернона. Remaster» — это спектакль о жажде любви, принятия и смысла. Он показывает, насколько остро может ощущаться одиночество, даже когда, кажется, ты стал «лучше». Новая версия сохраняет философскую глубину оригинала и предлагает зрителям по-новому взглянуть на вопросы памяти, идентичности и границ человеческой личности.

Заключение

Это деликатный, эмоциональный рассказ, который не даёт готовых ответов, но оставляет глубокий след в душе. Не упустите возможность увидеть этот спектакль и насладиться его многослойной историей.

Режиссер
Светлана Бутузова
В ролях
Эдгард Арутюнов
Дана Емельянова
Артем Брагин
Андрей Дубоносов

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
16 августа
Фламенкерия Москва, Доброслободская, 5а
21:00 от 2600 ₽
24 августа
Фламенкерия Москва, Доброслободская, 5а
20:00 от 1600 ₽
31 августа
Фламенкерия Москва, Доброслободская, 5а
20:00 от 1600 ₽
5 сентября
Фламенкерия Москва, Доброслободская, 5а
19:00 от 1600 ₽
7 сентября
Фламенкерия Москва, Доброслободская, 5а
20:00 от 1600 ₽
20 сентября
Фламенкерия Москва, Доброслободская, 5а
16:00 от 1600 ₽
23 сентября
Фламенкерия Москва, Доброслободская, 5а
20:00 от 1600 ₽

В ближайшие дни

Космические почемучки
0+
Детский
Космические почемучки
24 сентября в 12:00 Театр марионеток
от 800 ₽
What Women Want
18+
Танцевальный Музыка Цирк
What Women Want
22 августа в 20:00 Crave
от 20000 ₽
Реверс
18+
Музыка Пластический Цирк
Реверс
2 ноября в 23:00 Московский театр мюзикла
от 1500 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше