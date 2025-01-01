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Цветы для Элджернона. 30 лет спустя
Билеты от 3000₽
Киноафиша Цветы для Элджернона. 30 лет спустя

Спектакль Цветы для Элджернона. 30 лет спустя

Постановка
Модерн 18+
Возраст 18+
Билеты от 3000₽

О концерте/спектакле

Новый спектакль театра «Модерн»: «Цветы для Элджернона. 30 лет спустя»

Театр «Модерн» в новом сезоне радует зрителей долгожданным спектаклем «Цветы для Элджернона. 30 лет спустя». Режиссер Юрий Грымов продолжает историю героев знаменитого научно-фантастического рассказа Дэниэля Киза, который стал классикой мировой литературы.

Возвращение к классике

Спектакль «Цветы для Элджернона», поставленный Грымовым в РАМТЕ, уже одиннадцать лет с успехом идет на сцене. Этот проект получил множество наград и завоевал преданную аудиторию. Режиссер отмечает: «Мне бы хотелось продолжить этот живой удивительный рассказ, который не успел продлить автор романа Дэниэл Киз, ушедший из жизни в 2014 году».

Что ждет зрителей?

«Цветы для Элджернона. 30 лет спустя» — это фантастическое продолжение оригинального романа, основанное на пьесе драматурга Марины Сулчани. В спектакле исследуется, как бы сложилась судьба главного героя Чарли, если бы он оказался в современном мире уже взрослым человеком. Как бы изменилось его восприятие реальности в условиях сегодняшнего дня?

Интересные факты

Дэниэл Киз написал свою знаменитую историю в 1959 году. Спектакль «Цветы для Элджернона» стал не только шедевром литературы, но и источником вдохновения для многих театральных постановок и фильмов. Сюжет поднимает важные вопросы о человеческой природе, разуме и эмоциональной связи.

Не упустите возможность стать частью этого увлекательного театрального путешествия! Следите за анонсами и приходите на спектакль, который вновь заставит задуматься о вечных ценностях.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
25 октября
Модерн Москва, Спартаковская пл., 9/1
18:00 от 4000 ₽
26 октября
Модерн Москва, Спартаковская пл., 9/1
19:00 от 3000 ₽
1 ноября
Модерн Москва, Спартаковская пл., 9/1
18:00 от 4000 ₽

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