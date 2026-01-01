Спектакль Цветущее сердце земли

Театрализованное представление «Цветущее сердце Земли» ко Дню Победы

Театрализованное представление «Цветущее сердце Земли», посвящённое Дню Великой Победы, предлагает зрителям проникновенную историю, в центре которой необычный символ памяти — цветы. Эти растения первыми принесли на себе удар войны, став символом жизни и возрождения.

Образ цветущей Кубани и Краснодара проходит красной нитью сквозь всё действо. Мы увидим мирную красоту садов и парков накануне войны, суровые годы оккупации и, в конечном итоге, величественное торжество возрождения и памяти. «Цветущее сердце Земли» — это дань уважения подвигу народа и напоминание о цене Победы.

Сегодня, спустя десятилетия, мы стоим у Вечного огня с букетами цветов в руках. Эти живые символы жизни — наша благодарность тем, кто отстоял родную землю ценой собственной жизни. Цветущая земля — это наша Победа!

Историю о «Цветущем сердце Земли» бережно расскажут артисты КМТО «Премьера»: Музыкальный шоу-театр «Премьера», РВХА «Родник», группа «ЮФО», а также солисты Кубанского симфонического оркестра. Ожидайте незабываемую эмоциональную атмосферу!