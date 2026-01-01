Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Майкл» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Цветущее сердце земли
Киноафиша Цветущее сердце земли

Спектакль Цветущее сердце земли

6+
Возраст 6+

О спектакле

Театрализованное представление «Цветущее сердце Земли» ко Дню Победы

Театрализованное представление «Цветущее сердце Земли», посвящённое Дню Великой Победы, предлагает зрителям проникновенную историю, в центре которой необычный символ памяти — цветы. Эти растения первыми принесли на себе удар войны, став символом жизни и возрождения.

Образ цветущей Кубани и Краснодара проходит красной нитью сквозь всё действо. Мы увидим мирную красоту садов и парков накануне войны, суровые годы оккупации и, в конечном итоге, величественное торжество возрождения и памяти. «Цветущее сердце Земли» — это дань уважения подвигу народа и напоминание о цене Победы.

Сегодня, спустя десятилетия, мы стоим у Вечного огня с букетами цветов в руках. Эти живые символы жизни — наша благодарность тем, кто отстоял родную землю ценой собственной жизни. Цветущая земля — это наша Победа!

Историю о «Цветущем сердце Земли» бережно расскажут артисты КМТО «Премьера»: Музыкальный шоу-театр «Премьера», РВХА «Родник», группа «ЮФО», а также солисты Кубанского симфонического оркестра. Ожидайте незабываемую эмоциональную атмосферу!

Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше