Моноспектакль-квест Сергея Аронина по театру

Уникальное путешествие по театральным просторам 1-го и 2-го этажа, где зрители становятся частью спектакля, взаимодействуя с пространством театра. В этот день вы по-новому увидите театральное фойе, закулисье и погрузитесь в атмосферу декаданса.

Трансформация личности

Спектакль начинается как лекция по литературе, но очень скоро профессор теряет разум, и мы оказываемся перед совершенно другой личностью. Через смену персонажей зрители проживают несколько жизней, наполненных любовью и смертью, счастьем и страданиями, надеждой и разбитыми мечтами. История про человека с расстройством множественной личности раскрывается через мозаичные судьбы героев, которые томятся в одном теле.

Зрелище, погружающее в декадентскую атмосферу

Декорации в этом спектакле не играют главенствующую роль. Каждый квадратный метр театрального пространства превращается в подмостки для переживания различных жизней героев. Зритель становится участником путешествия по декадентской литературе, где любовь и смерть — две основные темы, переплетаются с чтением стихов и прозы А. Блока, Ш. Бодлера, В. Брюсова, Т. Корбьера, Ш. Кро, И. Северянина и других.

Погружение в литературу и эмоции

Сергей Аронин создает мрачную, но озорную прогулку по произведениям великих авторов, погружая зрителей в мир, где каждый шаг наполнен осознанием жизни и страдания. В этом спектакле звучат голоса не только литераторов XIX и XX веков, но и самой душевной боли, которая заполняет пространство.