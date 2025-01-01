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Цветное молоко
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Спектакль Цветное молоко

Постановка
Дагестанский театр кукол 0+
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Спектакль В. Орлова «Цветное молоко» в Дагестанском театре кукол

Приглашаем вас на увлекательное театральное представление для детей «Цветное молоко» в исполнении В. Орлова. Этот спектакль не только развлекает, но и обучает, знакомя юных зрителей с тем, откуда берется этот целебный напиток, полезный для каждого малыша.

О чем спектакль?

«Цветное молоко» - это история, рассказанная с теплотой и душевностью, как будто ее поведала мама. Артисты театра кукол используют язык, доступный для детей, чтобы донести до них массу положительных качеств молока. Спектакль наполнен яркими образами и доброй атмосферой, что делает его особенно привлекательным для маленьких зрителей.

Зачем стоит посетить?

Это представление не только развлекательно, но и познавательно. Участвуя в путешествии по сказочному миру, дети смогут узнать секреты «цветного молока» и его удивительных свойств. Спектакль обещает быть ярким, увлекательным и, в то же время, по-детски наивным и добрым.

Приглашаем в сказку!

Не упустите возможность провести время с семьей и окунуться в мир волшебства. Убедитесь сами, откуда же на самом деле появляется цветное молоко. Мы ждем вас на нашем спектакле!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Махачкала, 27 сентября
Дагестанский театр кукол Махачкала, просп. Расула Гамзатова, 40
16:00 от 350 ₽

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