Цветик-семицветик: история о доброте и дружбе

В обычном городе живет девочка Женя. У нее самые обычные родители, занятые заботами о недавно родившемся братике Павлике. Однако у Жени есть особый друг — мячик-спрячик. Однажды его похищает Ворон, и Женя отправляется на его поиски.

Волшебные приключения

В поисках друга она попадает в волшебный сад, где знакомится с доброй старушкой, обладающей небольшими магическими способностями. Эта мудрая женщина дарит Жене неприметный цветик-семицветик, который исполняет любые желания — как хорошие, так и плохие. Женя сталкивается с множеством захватывающих приключений, в которых ей предстоит делать трудный выбор.

Выбор настоящих желаний

На своем пути Женя осознает важный урок: все мечты исполняются, если они искренние. Поэтому желания стоит выбирать с умом. В конечном итоге, главное чудо, которое произойдет с Женей — она обретет настоящих друзей.

Не упустите возможность увидеть этот трогательный спектакль о мечтах, дружбе и важности выбора!