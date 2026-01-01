Музыкальный спектакль «Цветик-Семицветик»

Представьте, что у вас есть волшебный цветок, который может исполнить семь ваших заветных желаний. Что бы вы загадали? Этот вопрос не из лёгких. В нашем спектакле маленькая девочка Женя обладает таким цветком и сталкивается с множеством неожиданных ситуаций.

Захватывающие приключения

С Женей и её волшебным цветком вы отправитесь в увлекательные и порой комичные приключения. Она столкнётся с опасностями и неловкими моментами, а также узнает, что истинное счастье не всегда связано с исполнением желаний.

Что вас ждёт

Спектакль «Цветик-Семицветик» – это музыкально-интерактивное представление, наполненное юмором и динамичными моментами. Он увлечёт зрителей, особенно детей дошкольного и школьного возраста, и создаст атмосферу волшебства и радости.

Приглашение

Приходите всей семьей – с детьми, друзьями, бабушками и дедушками. Вас ждёт чудесное прикосновение к лепесткам Цветика-Семицветика и магия, которая поможет вашему сердцу отдохнуть от будничной суеты.

Спектакль интересен для семейного просмотра и оставит незабываемые впечатления у зрителей всех возрастов.